Война в Иране заставила авиакомпании изменить маршруты на Азию и Африку

Lufthansa добавила рейсы из Мюнхена в Сингапур и ЮАР. Фото: Lufthansa

Из-за войны в Иране туристы массово избегают полетов над Ближним Востоком и ищут другие варианты путешествий. Можно констатировать, что ситуация с безопасностью в регионе фактически сломала привычные авиамаршруты. Авиакомпании вынуждены подстраиваться к ситуации, поэтому добавляют больше прямых рейсов в Азию и Африку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Авиакомпании подстраиваются под запрос пассажиров

Сейчас полеты через Персидский залив многим туристам кажутся опасными. Из-за обстрелов и нестабильности серьезно просели такие хабы как Дубай и Доха. Соответственно, пассажиры стали чаще искать прямые рейсы, даже если они длиннее или дороже.

Европейские перевозчики быстро отреагировали на этот запрос. Например, Lufthansa добавила несколько рейсов из Мюнхена в Сингапур и еще отдельно — в Кейптаун. Их коллеги из Austrian Airlines тоже не отстают, добавив рейсы из Вены в Бангкок, причем сразу с запасом.

Air France пошла немного другим путем — просто ставит самолеты побольше на популярные направления: Бангкок, Сингапур, Дели, Токио. Плюс еще и добавляет частоту там, где спрос уже зашкаливает.

British Airways тоже усилила направления, сделал больше рейсов между Бангкоком и Сингапуром.

Не только Азия, но и Африка

Параллельно расширяются и африканские направления. Air Europa готовит рейсы из Мадрида в Йоханнесбург в ЮАР. Aegean Airlines планирует летать в Касабланку (Марокко). EasyJet уже летает на Кабо-Верде и хочет добавить еще один рейс.

Количество туристов, прибывших в Африку, также растет, увеличившись на 8%.

Ранее писали, что известные авиакомпании теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.

Еще мы рассказывали, что британская компания British Airways планирует запустить самый большой в мире салон бизнес-класса на своем самолете Airbus A380. В частности, самолет будет оборудован 110 раскладными креслами с разделительным экраном для обеспечения приватности.

Обивка салона будет иметь звукоизоляцию, чтобы обеспечить спокойное путешествие. Возле каждого кресла будет отдельный шкафчик для хранения вещей.

Также писали, на какие самолеты массово пересаживаются богачи. В течение многих лет владельцев частных самолетов интересовала только скорость и дальность полета, а не вредные выбросы в атмосферу, однако тенденции изменились.

Сейчас миллиардеры активно инвестируют в гибридные электросамолеты, современные аккумуляторы, двигатели на водородном топливе и экологические платформы частной авиации.

Частые вопросы

Какие страны Азии безвизовые для украинцев?

Для граждан Украины открыт безвизовый въезд во многие страны Азии (с биометрическим паспортом), среди которых Бруней, Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Грузия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Казахстан, Израиль, Монголия и Палестинская автономия.

Сроки пребывания обычно составляют от 30 до 90 дней, в зависимости от страны

Какие страны Африки безвизовые для украинцев?

В отличие от Азии для граждан Украины открыт безвизовый въезд только в несколько стран Африки. Это Эсватини, Намибия, Сейшельские острова и Маврикий.

Заметим, в целом в этих африканских странах украинцы также могут находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода при условии предъявления биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу.