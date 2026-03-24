Війна на Близькому Сході: популярна авіакомпанія піднімає ціни на квитки

Пасажири в аеропорту поспішають на свій рейс літака.

Війна на Близькому Сході суттєво вплинула на ринок авіаперевезень. Одна з найпопулярніших бюджетних авіакомпаній easyJet попередила пасажирів про зміни. Лоукостер вимушено підіймає ціни на квитки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

easyJet попередив про здорожчання квитків

Генеральний директор бюджетної авіакомпанії easyJet Кентон Джарвіс попередив пасажирів, що через війну в Ірані ціни на квитки помітно зростуть наприкінці літа.

Він додав, що через військовий конфлікт зросла кількість бронювань рейсів до Іспанії та суттєво зменшився попиту на маршрути до Туреччини та Кіпру.

Британський перевізник застрахував більшу частину своїх потреб у паливі на найближчі місяці, проте у кінці літа запаси будуть на межі. Ціни на квитки будуть формуватися в залежності від нової вартості палива. Зокрема, авіаційне паливо становить близько третини загальних витрат авіакомпаній.

Наразі, за словами очільника лоукостера, easyJet справляється з коливаннями цін на паливо за допомогою "звичайного управління витратами".

Раніше ми розповідали, що в Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. В Міністерстві розвитку громад та територій України створено спеціальну робочу групу, яка займатиметься відновленням цивільних авіарейсів в українському повітряному просторі.

Також писали, що через війну на Близькому Сході авіакомпанії почали збільшувати рейси до країн Азії та Африки. Зокрема, Lufthansa додала кілька рейсів із Мюнхена, Сінгапура та Кейптауна. Їхні колеги з Austrian Airlines розширили польоти до Відня та Бангкока.