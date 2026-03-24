Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Війна на Близькому Сході: популярна авіакомпанія піднімає ціни на квитки

Війна на Близькому Сході: популярна авіакомпанія піднімає ціни на квитки

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 14:29
Війна на Близькому Сході: популярна авіакомпанія піднімає ціни на квитки
Пасажири в аеропорту поспішають на свій рейс літака. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Війна на Близькому Сході суттєво вплинула на ринок авіаперевезень. Одна з найпопулярніших бюджетних авіакомпаній easyJet попередила пасажирів про зміни. Лоукостер вимушено підіймає ціни на квитки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

easyJet попередив про здорожчання квитків

Генеральний директор бюджетної авіакомпанії easyJet Кентон Джарвіс попередив пасажирів, що через війну в Ірані ціни на квитки помітно зростуть наприкінці літа.

Він додав, що через військовий конфлікт зросла кількість бронювань рейсів до Іспанії та суттєво зменшився попиту на маршрути до Туреччини та Кіпру.

Британський перевізник застрахував більшу частину своїх потреб у паливі на найближчі місяці, проте у кінці літа запаси будуть на межі. Ціни на квитки будуть формуватися в залежності від нової вартості палива. Зокрема, авіаційне паливо становить близько третини загальних витрат авіакомпаній.

Наразі, за словами очільника лоукостера, easyJet справляється з коливаннями цін на паливо за допомогою "звичайного управління витратами".

Раніше ми розповідали, що в Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. В Міністерстві розвитку громад та територій України створено спеціальну робочу групу, яка займатиметься відновленням цивільних авіарейсів в українському повітряному просторі.

Також писали, що через війну на Близькому Сході авіакомпанії почали збільшувати рейси до країн Азії та Африки. Зокрема, Lufthansa додала кілька рейсів із Мюнхена, Сінгапура та Кейптауна. Їхні колеги з Austrian Airlines розширили польоти до Відня та Бангкока.

ціни на паливо війна авіаквитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації