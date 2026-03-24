Война на Ближнем Востоке: популярная авиакомпания поднимает цены на билеты

Пассажиры в аэропорту спешат на свой рейс самолета. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Война на Ближнем Востоке существенно повлияла на рынок авиаперевозок. Одна из самых популярных бюджетных авиакомпаний easyJet предупредила пассажиров об изменениях. Лоукостер вынужденно поднимает цены на билеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Читайте также:

Генеральный директор бюджетной авиакомпании easyJet Кентон Джарвис предупредил пассажиров, что из-за войны в Иране цены на билеты заметно вырастут в конце лета.

Он добавил, что из-за военного конфликта возросло количество бронирований рейсов в Испанию и существенно уменьшился спрос на маршруты в Турцию и Кипр.

Британский перевозчик застраховал большую часть своих потребностей в топливе на ближайшие месяцы, однако в конце лета запасы будут на пределе. Цены на билеты будут формироваться в зависимости от новой стоимости топлива. В частности, авиационное топливо составляет около трети общих расходов авиакомпаний.

Сейчас, по словам главы лоукостера, easyJet справляется с колебаниями цен на топливо с помощью "обычного управления затратами".

