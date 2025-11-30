Відео
Вигідні подорожі — як не переплачувати за житло

Дата публікації: 30 листопада 2025 17:44
Як зекономити на готелі чи квартирі в іншому місті — поради мандрівниці
Оренда житла. Фото: freepik.com
Ключові моменти Як не переплачувати за житло в іншій країні

Подорожі — це не лише приємні емоції та враження. Під час мандрівки найбільше коштів витрачається саме на оренду апартаментів. Деякі компанії часто наживаються на туристах, додаючи до вартості проживання в готелі чи квартирі приховані комісії.

Тревел-блогерка sofia.rist в TikTok поділилася порадами, які допоможуть вигідніше забронювати житло.

Читайте також:

Як не переплачувати за житло в іншій країні

Досвідчена мандрівниця показала, як забронювати житло приблизно втричі економніше від цін, зазначених на популярному сервісі booking.com.

Для економії апартаменти потрібно шукати через Google Maps. Саме цей застосунок дає можливість порівняти ціни на апартаменти на різних сайтах, зокрема і на booking.com. Так, різниця в ціні інколи може сягати до 100 євро. Втім, туристка радить врахувати, що на сайтах деяких готелів не завжди вказуються сума разом із додатковими зборами та податками.

Така здавалось би проста порада дасть вам можливість зекономити на житлі кругленьку суму, яку можна витратити емоції.

Раніше експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

Також ми писали, що протягом наступних 10 років амстердамський аеропорт Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

