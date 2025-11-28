Правила в'їзду до ЄС з домашніми улюбленцями у 2025 році

Пес подорожує світом із господарем. Фото: freepik.com

Частина українців не може уявити своє життя без чотирилапих та хвостатих членів родини, дехто також бере тварин у відпустку. Щоб мандрівка пройшла комфортно та без зайвих складнощів і на кордоні вас не розвернули з улюбленцем назад, варто заздалегідь попіклуватися про всі необхідні щеплення та документи.

Редакція Новини.LIVE розповідає правила перетину кордону із твариною у 2025 році.

Подорож до ЄС з тваринами

Правила ввезення тварин до країн ЄС регулюються Постановою 998/2003/СЕ, яка набула чинності 1 жовтня 2004 року. В ній розписані вимоги до транспортування, необхідні щеплення та документи про стан здоров'я вашого улюбленця.

Підготовку до відпустки чи переїзду потрібно розпочати із чипування. Вашому улюбленцю під шкіру вживлять мікрочип розміром 2х12 мм, на який буде внесена країна походження, порода, кличка, щеплення та контактний номер господаря. Процедуру можна провести як у державній та й у приватній клініці, вона в середньому вартує близько 500-800 гривень. Вставляти чип потрібно на першому етапі підготовки, адже відомості про всі щеплення внесені до встановлення чіпа є недійсними.

Після чипування вашому улюбленцю потрібно оформити паспорт європейського зразка. Така послуга доступна лише у державних ветеринарних клініках та вартує близько 300-400 гривень. Саме до цього документа потрібно вносити всі дані про щеплення.

Одночасно з оформленням паспорта тварину можна прищепити від сказу. Вакцина має бути сертифікованою та відповідати стандарту WHO. До міжнародного паспорта вноситься відповідна інформація про щеплення із печаткою лікарні та підписом лікаря.

Не пізніше ніж за три місяці до запланованої поїздки необхідно зробити тест на антитіла, який покаже, чи захищена тварина після введення вакцини. Для виїзду за кордон його потрібно робити лише в клініках, які визнані ЄС. Вартість тесту варіюється від 2 500 до 5 000 гривень, залежно від його терміновості. За кілька днів до поїздки тварину також необхідно обробити від бліх та гельмінтів і внести інформацію про застосовані препарати до паспорта.

Якщо плануєте їхати з невеликою твариною потягом чи автобусом — заздалегідь подбайте про переноску. До неї ваш улюбленець має звикнути, щоб менше стресувати в дорозі.

