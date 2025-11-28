Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Перетин кордону з собакою чи котом  — як підготуватись до виїзду

Перетин кордону з собакою чи котом  — як підготуватись до виїзду

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 08:22
Правила в'їзду до ЄС з домашніми улюбленцями у 2025 році
Пес подорожує світом із господарем. Фото: freepik.com
Ключові моменти Подорож до ЄС з тваринами

Частина українців не може уявити своє життя без чотирилапих та хвостатих членів родини, дехто також бере тварин у відпустку. Щоб мандрівка пройшла комфортно та без зайвих складнощів і на кордоні вас не розвернули з улюбленцем назад, варто заздалегідь попіклуватися про всі необхідні щеплення та документи.

Редакція Новини.LIVE розповідає правила перетину кордону із твариною у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Подорож до ЄС з тваринами

Правила ввезення тварин до країн ЄС регулюються Постановою 998/2003/СЕ, яка набула чинності 1 жовтня 2004 року. В ній розписані вимоги до транспортування, необхідні щеплення та документи про стан здоров'я вашого улюбленця. 

Підготовку до відпустки чи переїзду потрібно розпочати із чипування. Вашому улюбленцю під шкіру вживлять мікрочип розміром 2х12 мм, на який буде внесена країна походження, порода, кличка, щеплення та контактний номер господаря. Процедуру можна провести як у державній та й у приватній клініці, вона в середньому вартує близько 500-800 гривень. Вставляти чип потрібно на першому етапі підготовки, адже відомості про всі щеплення внесені до встановлення чіпа є недійсними.

Після чипування вашому улюбленцю потрібно оформити паспорт європейського зразка. Така послуга доступна лише у державних ветеринарних клініках та вартує близько 300-400 гривень. Саме до цього документа потрібно вносити всі дані про щеплення.

Одночасно з оформленням паспорта тварину можна прищепити від сказу. Вакцина має бути сертифікованою та відповідати стандарту WHO. До міжнародного паспорта вноситься відповідна інформація про щеплення із печаткою лікарні та підписом лікаря.

Не пізніше ніж за три місяці до запланованої поїздки необхідно зробити тест на антитіла, який покаже, чи захищена тварина після введення вакцини. Для виїзду за кордон його потрібно робити лише в клініках, які визнані ЄС. Вартість тесту варіюється від 2 500 до 5 000 гривень, залежно від його терміновості. За кілька днів до поїздки тварину також необхідно обробити від бліх та гельмінтів і внести інформацію про застосовані препарати до паспорта.

Якщо плануєте їхати з невеликою твариною потягом чи автобусом — заздалегідь подбайте про переноску. До неї ваш улюбленець має звикнути, щоб менше стресувати в дорозі.

Раніше ми писали, що компанія Apple попіклувалася про мандрівників і додала функцію, яка допоможе уникнути поганого самопочуття в дорозі. Вона врятує тих, хто має високу схильність до закачування.

Також ми показували дитячі вагони УЗ. Вони отримали сучасні рішення, які роблять подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними.

правила подорож тварини туризм виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації