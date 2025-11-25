Відео
Головна Транспорт Овербукінг на рейсах — чому пасажири можуть залишитись без місця

Овербукінг на рейсах — чому пасажири можуть залишитись без місця

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 21:13
Оновлено: 19:50
Овербукінг на авіарейсах — що робити, якщо не вистачило місця в літаку
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Овербукінг на рейсах

Пасажирів можуть не пустити на борт літака, навіть попри наявність квитків. Це пов'язано з тим, що авіакомпанії продають більше місць, ніж є в літаку, щоб компенсувати неявки на рейс. Експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Овербукінг на рейсах

Фахівець з туристичного страхування Go Compare Рис Джонс розповів, що є кілька причин, чому деяких пасажирів можуть не пустити на літак з квитками на руках. Авіакомпанія може із більшою ймовірністю відмовити в посадці самотньому мандрівникові, а не іншому пасажиру, оскільки перебронювати одну людину на інший рейс буде простіше — це спричинить менше незручностей, ніж шукати рейси для великої родини.

Такі ситуації трапляються нерідко, тому варто знати, як захистити свої права. У більшості випадків страховий поліс не покриває овербукінг, оскільки відповідальність за таку ситуацію покладається на авіакомпанії. Компанія має перебронювати вас на інший рейс і надати будь-яку допомогу або компенсацію, необхідну вам через затримку.

З овербукінгом може зіштовхнутися кожен, проте щоб була більша ймовірність точно потрапити на рейс, краще заздалегідь прибувати до аеропорту.

авіарейси подорож літаки туризм квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
