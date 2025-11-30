Как сэкономить на гостинице или квартире в другом городе — советы путешественницы

Аренда жилья. Фото: freepik.com

Путешествия — это не только приятные эмоции и впечатления. Во время путешествия больше всего средств тратится именно на аренду апартаментов. Некоторые компании часто наживаются на туристах, добавляя к стоимости проживания в отеле или квартире скрытые комиссии.

Тревел-блогер sofia.rist в TikTok поделилась советами, которые помогут выгоднее забронировать жилье.

Как не переплачивать за жилье в другой стране

Опытная путешественница показала, как забронировать жилье примерно втрое экономнее цен, указанных на популярном сервисе booking.com.

Для экономии апартаменты нужно искать через Google Maps. Именно это приложение дает возможность сравнить цены на апартаменты на разных сайтах, в том числе и на booking.com. Так, разница в цене иногда может достигать до 100 евро. Впрочем, туристка советует учесть, что на сайтах некоторых отелей не всегда указываются сумма вместе с дополнительными сборами и налогами.

Такой казалось бы простой совет даст вам возможность сэкономить на жилье кругленькую сумму, которую можно потратить на эмоции.

