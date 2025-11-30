Видео
Главная Транспорт Выгодные путешествия — как не переплачивать за жилье

Выгодные путешествия — как не переплачивать за жилье

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 17:44
Как сэкономить на гостинице или квартире в другом городе — советы путешественницы
Аренда жилья. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Как не переплачивать за жилье в другой стране

Путешествия — это не только приятные эмоции и впечатления. Во время путешествия больше всего средств тратится именно на аренду апартаментов. Некоторые компании часто наживаются на туристах, добавляя к стоимости проживания в отеле или квартире скрытые комиссии.

Тревел-блогер sofia.rist в TikTok поделилась советами, которые помогут выгоднее забронировать жилье.

Читайте также:

Как не переплачивать за жилье в другой стране

Опытная путешественница показала, как забронировать жилье примерно втрое экономнее цен, указанных на популярном сервисе booking.com.

Для экономии апартаменты нужно искать через Google Maps. Именно это приложение дает возможность сравнить цены на апартаменты на разных сайтах, в том числе и на booking.com. Так, разница в цене иногда может достигать до 100 евро. Впрочем, туристка советует учесть, что на сайтах некоторых отелей не всегда указываются сумма вместе с дополнительными сборами и налогами.

Такой казалось бы простой совет даст вам возможность сэкономить на жилье кругленькую сумму, которую можно потратить на эмоции.

Ранее эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Также мы писали, что в течение следующих 10 лет амстердамский аэропорт Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для больших самолетов.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
