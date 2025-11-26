Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В Європі оновлять один з найбільших аеропортів

В Європі оновлять один з найбільших аеропортів

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 15:25
Оновлено: 14:38
В Амстердамі оновлять аеропорт — що чекає на пасажирів
Аеропорт Схіпхол. Фото: Amsterdam Airport Schiphol
Ключові моменти Аеропорт в Амстердамі стане краще

Адміністрація одного з найбільших аеропортів Європи, який щорічно обслуговує близько 60 мільйонів пасажирів, оприлюднила масштабний план оновлення. Протягом наступних 10 років Амстердамський аеропорт Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Аеропорт в Амстердамі стане краще 

Амстердамський аеропорт Схіпхол є найбільшим аеропортом Нідерландів і одним з головних європейських транспортних вузлів. Наразі він має лише один термінал, але згідно з новим генеральним планом заплановано будівництво південного термінала.

Представники аеропорту запевнили, що він "збереже свій унікальний дизайн і концепцію", де "все під одним дахом" і "в межах пішої доступності". Для найбільших літаків також будуть побудовані додаткові ворота.

Всередині буде більше місця магазинів, ресторанів, зон відпочинку та лаунжів. Поруч з аеропортом модернізують дорогу та оновлять громадський транспорт, який доставляє пасажирів до термінала.

Наразі Амстердам-Схіпхол — четвертий за завантаженістю аеропорт у Європі. Торік його відвідали 66,8 млн пасажирів. На цьогорічній церемонії Skytrax World Airport Awards він був визнаний третім найкращим аеропортом Західної Європи.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

аеропорти подорож будівництво туризм Амстердам
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації