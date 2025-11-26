В Амстердамі оновлять аеропорт — що чекає на пасажирів

Аеропорт Схіпхол. Фото: Amsterdam Airport Schiphol

Адміністрація одного з найбільших аеропортів Європи, який щорічно обслуговує близько 60 мільйонів пасажирів, оприлюднила масштабний план оновлення. Протягом наступних 10 років Амстердамський аеропорт Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Про це пише The Sun.

Аеропорт в Амстердамі стане краще

Амстердамський аеропорт Схіпхол є найбільшим аеропортом Нідерландів і одним з головних європейських транспортних вузлів. Наразі він має лише один термінал, але згідно з новим генеральним планом заплановано будівництво південного термінала.

Представники аеропорту запевнили, що він "збереже свій унікальний дизайн і концепцію", де "все під одним дахом" і "в межах пішої доступності". Для найбільших літаків також будуть побудовані додаткові ворота.

Всередині буде більше місця магазинів, ресторанів, зон відпочинку та лаунжів. Поруч з аеропортом модернізують дорогу та оновлять громадський транспорт, який доставляє пасажирів до термінала.

Наразі Амстердам-Схіпхол — четвертий за завантаженістю аеропорт у Європі. Торік його відвідали 66,8 млн пасажирів. На цьогорічній церемонії Skytrax World Airport Awards він був визнаний третім найкращим аеропортом Західної Європи.

