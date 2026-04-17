Видео

Главная Транспорт Известный испанский аэропорт закроется более чем на месяц

Известный испанский аэропорт закроется более чем на месяц

Дата публикации 17 апреля 2026 19:05
Популярный аэропорт в Испании закроют в апреле 2026 года: что ждет туристов
Терминал аэропорта Сантьяго-Росалия-де-Кастро. Фото: Aena

Испанский аэропорт Сантьяго-Росалия-де-Кастро приостанавливает работу более чем на месяц уже со следующей недели. Все рейсы на этот период отменены. Ограничения коснутся тысяч путешественников, в частности тех, кто планировал путешествия весной.

Аэропорт временно не будет принимать и отправлять самолеты, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Express.

Почему закрывают аэропорт

Закрытие связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы и продлится с 23 апреля по 27 мая 2026 года. Работы оцениваются в несколько миллионов евро.

В первую очередь изменения почувствуют паломники, которые направляются в Сантьяго-де-Компостела. Весна традиционно считается пиковым сезоном для прохождения Пути Святого Иакова, поэтому часть поездок окажется под угрозой срыва или переноса.

Что делать пассажирам отмененных рейсов

Испанский оператор аэропортов Aena советует обращаться непосредственно к авиакомпаниям в случае изменений в расписании или необходимости перебронирования.

Читайте также:

Обычно перевозчики предлагают альтернативные маршруты или возможность изменить дату вылета без значительных потерь.

Альтернативные маршруты

В таких случаях авиакомпании предлагают пассажирам, которые уже приобрели авиабилеты на отмененные рейсы, альтернативные варианты перелета через соседние аэропорты.

Среди вариантов — прилет в аэропорты Виго или Ла-Корунья, расположенные примерно в часе езды от Сантьяго-де-Компостела.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ситуация с авиаперевозками в Европе и без того усложняется. Авиакомпании сокращают рейсы и поднимают цены на билеты из-за проблем с топливом. Если тенденция сохранится, рынок может столкнуться со значительным сокращением полетов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что новая система въезда/выезда в ЕС (EES) привела к коллапсу в аэропортах. Система позволяет отследить краткосрочные пребывания путешественников в Европе, но ее внедрение привело к хаосу. Пассажирам приходится стоять в очереди до 3 часов.

аэропорты Испания пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
