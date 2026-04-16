Несподівана причина перевірок у багажі пасажирів: що не так з гральними картами

Звичайні гральні карти викликають додаткову перевірку на сканері.

У валізах пасажирів часто знаходиться річ, яка регулярно затримує проходження контролю безпеки. Вона не входить до списків заборонених, але все одно привертає увагу сканерів. Через це люди втрачають час вже на фінальному етапі перед вильотом.

Йдеться про звичайні гральні або колекційні карти, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Сканери не люблять колоди карт

Контроль безпеки і без того рідко проходить швидко. Коли сумка вже поїхала стрічкою, залишається тільки чекати, і іноді довше, ніж розраховують пасажири.

Карти, незалежно від того, це звичайна колода чи щось інше, наприклад карти гри UNO чи навіть карти Таро, створюють на рентгені щільний блок. Коли карти щільно складені один до одного, рентгенівське зображення не дає побачити, що в них та чи немає там прихованих заборонених предметів. Інспектор не бачить, що саме всередині, і змушений перевіряти додатково.

Що радять робити у такому випадку

Інспектори радять мандрівникам виймати картки з ручної поклажі та класти їх у лоток поруч із сумкою, разом із такими речами, як мобільний телефон. Це допомагає пришвидшити процес і зменшує ймовірність затримок. Це не гарантує, що перевірки не буде, але зменшує шанс затримки.

Якщо ж колода карт не одна, ситуація ускладнюється. Тоді ручний огляд майже неминучий.

