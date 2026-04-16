Головна Транспорт До 3 годин в черзі: через нові правила в ЄС виник колапс в аеропортах

Дата публікації: 16 квітня 2026 14:37
Нова система в’їзду/виїзду (EES) в ЄС: чому пасажири вимушені довго чекати
Пасажири проходять контроль в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Вже 6 день у Європі діє нова система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Хоча вона поетапно впроваджувалась з 12 жовтня 2025 року, багато аеропортів зіштовхнулись із складнощами. Тисячі пасажирів вимушені годинами чекати в черзі, щоб пройти біометричні процедури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Затримки через систему в’їзду/виїзду ЄС (EES)

Нові правила в Європі вже спричинили серйозні затримки у аеропортах Німеччини, Італії, Іспанії та інших.

За інформацією Міжнародної ради аеропортів (ACI), пасажирам в середньому зараз доводиться стояти в черзі на проходження кордону близько 3 годин.

Директор європейського підрозділу ACI Олів’є Янковець занепокоєний тим, що черги вже стали критичними у години, а сезон відпусток, під час якого суттєво зростає пасажиропотік, тільки розпочинається.

Суттєві затримки виникли через кілька проблем. Зокрема, постійно виходять з ладу автоматичні кабінки для зняття біометричних даних. Крім того, час від часу виникають збої у IT-інфраструктурі, які паралізовують роботу прикордонників.

Довгі черги також утворюються через нестачу персоналу та нездатність працівників оперативно вирішувати технічні проблеми.

В Міжнародній раді аеропортів повідомили, що в середньому на одну людину зараз витрачається близько 5 хвилин, що критично у годину-пік. Там вже звернулись до Єврокомісії із пропозицією зупиняти біометричні процедури у моменти критичних затримок.

Проте в Єврокомісії стверджують, що система в’їзду/виїзду ЄС (EES) "працює дуже добре" і більшість членів ЄС не мають із нею проблем. За їх офіційними підрахунками, на одного пасажира йде близько 79 секунд. Затримки у Брюсселі називають очікуваними та нормальними для провадження такого рівня цифровізації.

З початку впровадження системи у жовтні минулого року, було зареєстровано 52 млн перетину кордону. Близько 27 тис. пасажирів було відмовлено у в'їзді,  з яких 700 людей несли загрозу для ЄС. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що система в’їзду/виїзду ЄС (EES) запрацювала на повну із 10 квітня 2026 року. Вона дозволяє точно відстежити короткострокові перебування мандрівників в Європі. Зокрема, іноземці мають право перебувати на території ЄС максимум 90 днів протягом 180-денного періоду.

Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.

аеропорти Європа виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
