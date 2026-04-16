Нова система в’їзду/виїзду (EES) в ЄС: чому пасажири вимушені довго чекати

До 3 годин в черзі: через нові правила в ЄС виник колапс в аеропортах
Вже 6 день у Європі діє нова система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Хоча вона поетапно впроваджувалась з 12 жовтня 2025 року, багато аеропортів зіштовхнулись із складнощами. Тисячі пасажирів вимушені годинами чекати в черзі, щоб пройти біометричні процедури.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.
Затримки через систему в’їзду/виїзду ЄС (EES)
Нові правила в Європі вже спричинили серйозні затримки у аеропортах Німеччини, Італії, Іспанії та інших.
За інформацією Міжнародної ради аеропортів (ACI), пасажирам в середньому зараз доводиться стояти в черзі на проходження кордону близько 3 годин.
Директор європейського підрозділу ACI Олів’є Янковець занепокоєний тим, що черги вже стали критичними у години, а сезон відпусток, під час якого суттєво зростає пасажиропотік, тільки розпочинається.
Суттєві затримки виникли через кілька проблем. Зокрема, постійно виходять з ладу автоматичні кабінки для зняття біометричних даних. Крім того, час від часу виникають збої у IT-інфраструктурі, які паралізовують роботу прикордонників.
Довгі черги також утворюються через нестачу персоналу та нездатність працівників оперативно вирішувати технічні проблеми.
В Міжнародній раді аеропортів повідомили, що в середньому на одну людину зараз витрачається близько 5 хвилин, що критично у годину-пік. Там вже звернулись до Єврокомісії із пропозицією зупиняти біометричні процедури у моменти критичних затримок.
Проте в Єврокомісії стверджують, що система в’їзду/виїзду ЄС (EES) "працює дуже добре" і більшість членів ЄС не мають із нею проблем. За їх офіційними підрахунками, на одного пасажира йде близько 79 секунд. Затримки у Брюсселі називають очікуваними та нормальними для провадження такого рівня цифровізації.
З початку впровадження системи у жовтні минулого року, було зареєстровано 52 млн перетину кордону. Близько 27 тис. пасажирів було відмовлено у в'їзді, з яких 700 людей несли загрозу для ЄС.
Система в'їзду/виїзду ЄС (EES) запрацювала на повну із 10 квітня 2026 року. Вона дозволяє точно відстежити короткострокові перебування мандрівників в Європі. Зокрема, іноземці мають право перебувати на території ЄС максимум 90 днів протягом 180-денного періоду.
Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.
Читайте Новини.LIVE!