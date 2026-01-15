Lufthansa обладнає літаки інтернетом Starlink — коли буде доступний

Літак Lufthansa. Фото: Pexels

Німецька авіакомпанія Lufthansa обладнає всі 850 літаків високошвидкісним інтернетом. Користуватись такою послугою пасажири зможуть в літаках вже існуючого парку, і у нових.

Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

Реклама

Читайте також:

Інтернет на борту Lufthansa

Зазначається, що компанія уклала угоду зі Starlink, який на даний момент пропонує найшвидший в галузі бортовий Інтернет.

"Система базується на супутниковій технології і дозволяє користуватися Інтернетом у повітрі так само, як і на землі. Завдяки більшій пропускній здатності та швидкості в майбутньому під час польоту будуть доступні потокове передавання даних, робота в хмарі та інші високошвидкісні додатки", — йдеться в повідомленні.

Поступове впровадження Starlink на борту літаків Lufthansa Group розпочнеться вже у другій половині 2026 року. До 2029 року весь флот буде оснащений новою системою зв'язку.

Інтернет буде безкоштовним для всіх клієнтів всіх класів подорожей.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії дозволяють дітям літати без супроводу дорослих. Така послуга називається UM (Unaccompanied Minor), вона передбачає, що протягом усього рейса — від зльоту до посадки, дитину супроводжуватиме співробітник аеропорту чи бортпровідник.

Також були названі найпунктуальніші авіакомпанії світу, серед яких є три європейські перевізники.