Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Відома авіакомпанія обладнає літаки Starlink

Відома авіакомпанія обладнає літаки Starlink

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 19:19
Lufthansa обладнає літаки інтернетом Starlink — коли буде доступний
Літак Lufthansa. Фото: Pexels

Німецька авіакомпанія Lufthansa обладнає всі 850 літаків високошвидкісним інтернетом. Користуватись такою послугою пасажири зможуть в літаках вже існуючого парку, і у нових.

Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

Реклама
Читайте також:

Інтернет на борту Lufthansa

Зазначається, що компанія уклала угоду зі Starlink, який на даний момент пропонує найшвидший в галузі бортовий Інтернет.

"Система базується на супутниковій технології і дозволяє користуватися Інтернетом у повітрі так само, як і на землі. Завдяки більшій пропускній здатності та швидкості в майбутньому під час польоту будуть доступні потокове передавання даних, робота в хмарі та інші високошвидкісні додатки", — йдеться в повідомленні.

Поступове впровадження Starlink на борту літаків Lufthansa Group розпочнеться вже у другій половині 2026 року. До 2029 року весь флот буде оснащений новою системою зв'язку.

Інтернет буде безкоштовним для всіх клієнтів всіх класів подорожей. 

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії дозволяють дітям літати без супроводу дорослих. Така послуга називається UM (Unaccompanied Minor), вона передбачає, що протягом усього рейса — від зльоту до посадки, дитину супроводжуватиме співробітник аеропорту чи бортпровідник.

Також були названі найпунктуальніші авіакомпанії світу, серед яких є три європейські перевізники. 

Німеччина авіарейси авіаквитки інтернет Starlink
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації