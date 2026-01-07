Ручна поклажа LOT у 2026 році — що можна брати у літак

Літак LOT. Фото: lot.com

Польська авіакомпанія LOT пропонує пасажирам доступні ціни на польоти та широкий вибір доступних рейсів. Проте пасажири можуть зіштовхнутись із додатковими витратами, якщо їх валіза чи сумка перевищить дозволені компанією параметри.

Актуальні правила розміщені на офіційному сайті авіаперевізника LOT.

Реклама

Читайте також:

Ручна поклажа в літаках LOT

У кожному класі має право взяти із собою в літак без доплат сумку чи валізу вагою до 8 кг та розмірами не більше 55 x 40 x 23 см (висота x ширина x глибина).

Крім того, мандрівники мають можливість взяти із собою особисту річ вагою до 2 кг. Це може бути дамська сумочка, сумка для ноутбука, косметичка чи парасолька.

Ручна поклажа повинна поміщатися в багажну полицю над головою або під сидінням пасажира попереду. За перевищення встановлених лімітів із пасажира в аеропорту буде стягнуто додаткову плату. Її розмір залежить від конкретного рейсу та дня тижня вильоту.

Окрім того, у разі великої кількості пасажирів в салоні літака, вас можуть попросити здати ручну поклажу в багажний відсік без додаткової оплати.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця.