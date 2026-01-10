Відео
Головна Транспорт Які авіакомпанії дозволяють дітям літати без супроводу дорослих

Які авіакомпанії дозволяють дітям літати без супроводу дорослих

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 17:55
Політ дитини без супроводу дорослих — перелік авіакомпаній, які надають послугу
Маленька дівчинка проходить контроль в аеропорту. Фото: freepik.com

Деякі авіакомпанії світу надають спеціальну послугу UM (Unaccompanied Minor). Вона передбачає, що протягом усього рейса — від зльоту до посадки дитину супроводжуватиме співробітник аеропорту чи бортпровідник.

Новини.LIVE розкажуть, які компанії надають такі послуги.

Читайте також:

Wizz Air

За загальними правилами авіакомпанії, самостійно може літати пасажир, старший 14 років. Проте 16-річна особа має право супроводжувати на борту дитину, яка не досягла 14-річного віку.

В цьому випадку важливо в один час бронювати квитки. Проте компанія не надає послугу UM (Unaccompanied Minor), тож особа молодше 14 років не має права летіти без супроводу дорослих.

Ryanair

Ірландський лоукостер не дозволяє самостійно літати особам до 16 років. Батькам важливо купувати квитки своїй дитині у рамках одного бронювання. Якщо забули зв'язати — можна протягом доби зробити це на сайті авіаперевізника. За понад 24 години після бронювання послуга коштуватиме 30 євро.

МАУ

Компанія дозволяє перельоти без супроводу дорослих для внутрішніх рейсів — з 14 років, для міжнародних — з 16 років. МАУ пропонує послугу UM (Unaccompanied Minor) для дітей від 5 до 16 років. Її вартість складає від 35 до 150 євро за переліт в один бік. Таким чином, дітям до 5 років заборонено подорожувати без батьків чи опікунів.

SkyUp

Тут діють аналогічні правила щодо внутрішніх та міжнародних польотів. Проте супровід тут коштує в рази дешевше — близько 60 доларів за один рейс. UM у SkyUp доступна для дітей віком від 5 до 16 років.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця.  

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
