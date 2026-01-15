Lufthansa оборудует самолеты интернетом Starlink — когда будет доступен

Самолет Lufthansa. Фото: Pexels

Немецкая авиакомпания Lufthansa оборудует все 850 самолетов высокоскоростным интернетом. Пользоваться такой услугой пассажиры смогут в самолетах уже существующего парка, и в новых.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Интернет на борту Lufthansa

Отмечается, что компания заключила соглашение со Starlink, который на данный момент предлагает самый быстрый в отрасли бортовой Интернет.

"Система базируется на спутниковой технологии и позволяет пользоваться Интернетом в воздухе так же, как и на земле. Благодаря большей пропускной способности и скорости в будущем во время полета будут доступны потоковая передача данных, работа в облаке и другие высокоскоростные приложения", — говорится в сообщении.

Постепенное внедрение Starlink на борту самолетов Lufthansa Group начнется уже во второй половине 2026 года. К 2029 году весь флот будет оснащен новой системой связи.

Интернет будет бесплатным для всех клиентов всех классов путешествий.

