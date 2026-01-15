Видео
Главная Транспорт Известная авиакомпания оборудует самолеты Starlink

Известная авиакомпания оборудует самолеты Starlink

Дата публикации 15 января 2026 19:19
Lufthansa оборудует самолеты интернетом Starlink — когда будет доступен
Самолет Lufthansa. Фото: Pexels

Немецкая авиакомпания Lufthansa оборудует все 850 самолетов высокоскоростным интернетом. Пользоваться такой услугой пассажиры смогут в самолетах уже существующего парка, и в новых.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Читайте также:

Интернет на борту Lufthansa

Отмечается, что компания заключила соглашение со Starlink, который на данный момент предлагает самый быстрый в отрасли бортовой Интернет.

"Система базируется на спутниковой технологии и позволяет пользоваться Интернетом в воздухе так же, как и на земле. Благодаря большей пропускной способности и скорости в будущем во время полета будут доступны потоковая передача данных, работа в облаке и другие высокоскоростные приложения", — говорится в сообщении.

Постепенное внедрение Starlink на борту самолетов Lufthansa Group начнется уже во второй половине 2026 года. К 2029 году весь флот будет оснащен новой системой связи.

Интернет будет бесплатным для всех клиентов всех классов путешествий.

Ранее мы рассказывали, какие авиакомпании позволяют детям летать без сопровождения взрослых. Такая услуга называется UM (Unaccompanied Minor), она предусматривает, что на протяжении всего рейса — от взлета до посадки, ребенка будет сопровождать сотрудник аэропорта или бортпроводник.

Также были названы самые пунктуальные авиакомпании мира, среди которых есть три европейские перевозчики.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
