Подорож з УЗ — що губили пасажири у 2025 році

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

Цього року українці частіше губили свої речі в потягах "Укрзалізниці". У компанії поділилися переліком незвичних знахідок на вокзалах і в поїздах. Перевізник також пояснив, як діяти, якщо загубите щось чи знайдете зайві речі у своїй сумці.

Про це пише УЗ.

Реклама

Читайте також:

Що пасажири гублять в потягах УЗ

В компанії повідомили, що за 2025 рік було подано 20 861 звернення про загублені речі, що на 21,6% більше, ніж у попередньому році.

Найчастіше українці гублять:

бездротові навушники (переважно один);

мобільні телефони та зарядні пристрої;

ключі;

окуляри;

прикраси;

одяг.

"Буває таке, що пасажири виходять з вагона, ніби маючи все при собі, а потім — оп — і один черевик сусіда по купе. У таких випадках наш контакт-центр обмінював людей телефонами — і чоботи знову знаходили свою пару", — повідомили в УЗ.

Окрім того, провідники за рік знайшли 522 дитячі іграшки.

Зокрема, у 2025 році пасажири губили шаблю, квітку у горщику, переносний холодильник, фен, а також сигнал про сходження лавини.

Власники песиків забували на вокзалі нашийники з підсвітками, а також мисочку й одяг улюбленця.

У разі втрати речей пасажирам радять звертатися по допомогу до "янголів" на вокзалах. Також можна залишити повідомлення в застосунку "Укрзалізниці".

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, що в тестовому режимі інтернет з'явився у флагманському поїзді Укрзалізниці №95/96 Київ-Рахів.