Подорож з УЗ — що губили пасажири у 2025 році

Від шаблі до фену — УЗ розповіли про найкурйозніші знахідки
Цього року українці частіше губили свої речі в потягах "Укрзалізниці". У компанії поділилися переліком незвичних знахідок на вокзалах і в поїздах. Перевізник також пояснив, як діяти, якщо загубите щось чи знайдете зайві речі у своїй сумці.
Що пасажири гублять в потягах УЗ
В компанії повідомили, що за 2025 рік було подано 20 861 звернення про загублені речі, що на 21,6% більше, ніж у попередньому році.
Найчастіше українці гублять:
- бездротові навушники (переважно один);
- мобільні телефони та зарядні пристрої;
- ключі;
- окуляри;
- прикраси;
- одяг.
"Буває таке, що пасажири виходять з вагона, ніби маючи все при собі, а потім — оп — і один черевик сусіда по купе. У таких випадках наш контакт-центр обмінював людей телефонами — і чоботи знову знаходили свою пару", — повідомили в УЗ.
Окрім того, провідники за рік знайшли 522 дитячі іграшки.
Зокрема, у 2025 році пасажири губили шаблю, квітку у горщику, переносний холодильник, фен, а також сигнал про сходження лавини.
Власники песиків забували на вокзалі нашийники з підсвітками, а також мисочку й одяг улюбленця.
У разі втрати речей пасажирам радять звертатися по допомогу до "янголів" на вокзалах. Також можна залишити повідомлення в застосунку "Укрзалізниці".
