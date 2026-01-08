Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Від шаблі до фену — УЗ розповіли про найкурйозніші знахідки

Від шаблі до фену — УЗ розповіли про найкурйозніші знахідки

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 20:25
Подорож з УЗ — що губили пасажири у 2025 році
Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

Цього року українці частіше губили свої речі в потягах "Укрзалізниці". У компанії поділилися переліком незвичних знахідок на вокзалах і в поїздах. Перевізник також пояснив, як діяти, якщо загубите щось чи знайдете зайві речі у своїй сумці.

Про це пише УЗ

Реклама
Читайте також:

Що пасажири гублять в потягах УЗ

В компанії повідомили, що за 2025 рік було подано 20 861 звернення про загублені речі, що на 21,6% більше, ніж у попередньому році.

Найчастіше українці гублять: 

  • бездротові навушники (переважно один);
  • мобільні телефони та зарядні пристрої;
  • ключі;
  • окуляри;
  • прикраси;
  • одяг.

"Буває таке, що пасажири виходять з вагона, ніби маючи все при собі, а потім — оп — і один черевик сусіда по купе. У таких випадках наш контакт-центр обмінював людей телефонами — і чоботи знову знаходили свою пару", — повідомили в УЗ.

Окрім того, провідники за рік знайшли 522 дитячі іграшки.

Зокрема, у 2025 році пасажири губили шаблю, квітку у горщику, переносний холодильник, фен, а також сигнал про сходження лавини. 

Власники песиків забували на вокзалі нашийники з підсвітками, а також мисочку й одяг улюбленця.

У разі втрати речей пасажирам радять звертатися по допомогу до "янголів" на вокзалах. Також можна залишити повідомлення в застосунку "Укрзалізниці".

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, що в тестовому режимі інтернет з'явився у флагманському поїзді Укрзалізниці №95/96 Київ-Рахів. 

Укрзалізниця подорож поїзди пассажиры втрата телефону
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації