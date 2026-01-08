Відео
УЗ відновила продаж квитків на потяги після 22 січня — деталі

Дата публікації: 8 січня 2026 09:38
УЗ оновила розклад потягів після 22 січня — що треба знати пасажирам
Інформаційне табло на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновив всі графіки руху поїздів на тлі масованих ударів Росії по залізниці. Відсьогодні в продаж надійшли квитки на поїзди відправленням з 22 січня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Новий розклад УЗ

В УЗ повідомили, що квитки будуть надходити в продаж поступово. Зокрема, близько 70% внутрішніх маршрутів стали доступними вже із 08:00, усі міжнародні — з 09:00. Квитки на решту потягів з'являться до кінця дня.

"118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди Укрзалізниці поїдуть за зміненим розкладом, що дозволить нам зробити необхідні безпекові коригування та нівелювати затримки на враженій ворогом фастівській ділянці, де активно триває відновлення зруйнованої інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що заради безпеки пасажирів в компанії сповільнили низку рейсів, а графісти УЗ в рекордні терміни переписали розклад потягів.

Він додав, що у європейців на аналогічну роботу зазвичай йде близько 5 місяців. За оновленим графіком потяги курсуватимуть вже із 22 січня.

Раніше ми розповідали, що за численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потягу "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

Укрзалізниця подорож поїзди туризм графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
