Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт От сабли до фена — УЗ рассказали о самых курьезных находках

От сабли до фена — УЗ рассказали о самых курьезных находках

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 20:25
Путешествие с УЗ — что теряли пассажиры в 2025 году
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

В этом году украинцы чаще теряли свои вещи в поездах "Укрзализныци". В компании поделились списком необычных находок на вокзалах и в поездах. Перевозчик также объяснил, как действовать, если потеряете что-то или найдете лишние вещи в своей сумке.

Об этом пишет УЗ.

Реклама
Читайте также:

Что пассажиры теряют в поездах УЗ

В компании сообщили, что за 2025 год было подано 20 861 обращение о потерянных вещах, что на 21,6% больше, чем в предыдущем году.

Чаще всего украинцы теряют:

  • беспроводные наушники (преимущественно один);
  • мобильные телефоны и зарядные устройства;
  • ключи;
  • очки;
  • украшения;
  • одежда.

"Бывает такое, что пассажиры выходят из вагона, будто имея все при себе, а потом - оп - и один ботинок соседа по купе. В таких случаях наш контакт-центр обменивал людей телефонами - и сапоги снова находили свою пару", — сообщили в УЗ.

Кроме того, проводники за год нашли 522 детские игрушки.

В частности, в 2025 году пассажиры теряли саблю, цветок в горшке, переносной холодильник, фен, а также сигнал о сходе лавины.

Владельцы собак забывали на вокзале ошейники с подсветками, а также мисочку и одежду любимца.

В случае потери вещей пассажирам советуют обращаться за помощью к "ангелам" на вокзалах. Также можно оставить сообщение в приложении "Укрзализныця".

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, что в тестовом режиме интернет появился во флагманском поезде Укрзализныци №95/96 Киев-Рахов.

Укрзализныця путешествие поезда пасажири потеря телефона
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации