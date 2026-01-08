Путешествие с УЗ — что теряли пассажиры в 2025 году

Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

В этом году украинцы чаще теряли свои вещи в поездах "Укрзализныци". В компании поделились списком необычных находок на вокзалах и в поездах. Перевозчик также объяснил, как действовать, если потеряете что-то или найдете лишние вещи в своей сумке.

Об этом пишет УЗ.

Что пассажиры теряют в поездах УЗ

В компании сообщили, что за 2025 год было подано 20 861 обращение о потерянных вещах, что на 21,6% больше, чем в предыдущем году.

Чаще всего украинцы теряют:

беспроводные наушники (преимущественно один);

мобильные телефоны и зарядные устройства;

ключи;

очки;

украшения;

одежда.

"Бывает такое, что пассажиры выходят из вагона, будто имея все при себе, а потом - оп - и один ботинок соседа по купе. В таких случаях наш контакт-центр обменивал людей телефонами - и сапоги снова находили свою пару", — сообщили в УЗ.

Кроме того, проводники за год нашли 522 детские игрушки.

В частности, в 2025 году пассажиры теряли саблю, цветок в горшке, переносной холодильник, фен, а также сигнал о сходе лавины.

Владельцы собак забывали на вокзале ошейники с подсветками, а также мисочку и одежду любимца.

В случае потери вещей пассажирам советуют обращаться за помощью к "ангелам" на вокзалах. Также можно оставить сообщение в приложении "Укрзализныця".

