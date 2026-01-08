Путешествие с УЗ — что теряли пассажиры в 2025 году

От сабли до фена — УЗ рассказали о самых курьезных находках
В этом году украинцы чаще теряли свои вещи в поездах "Укрзализныци". В компании поделились списком необычных находок на вокзалах и в поездах. Перевозчик также объяснил, как действовать, если потеряете что-то или найдете лишние вещи в своей сумке.
Об этом пишет УЗ.
Что пассажиры теряют в поездах УЗ
В компании сообщили, что за 2025 год было подано 20 861 обращение о потерянных вещах, что на 21,6% больше, чем в предыдущем году.
Чаще всего украинцы теряют:
- беспроводные наушники (преимущественно один);
- мобильные телефоны и зарядные устройства;
- ключи;
- очки;
- украшения;
- одежда.
"Бывает такое, что пассажиры выходят из вагона, будто имея все при себе, а потом - оп - и один ботинок соседа по купе. В таких случаях наш контакт-центр обменивал людей телефонами - и сапоги снова находили свою пару", — сообщили в УЗ.
Кроме того, проводники за год нашли 522 детские игрушки.
В частности, в 2025 году пассажиры теряли саблю, цветок в горшке, переносной холодильник, фен, а также сигнал о сходе лавины.
Владельцы собак забывали на вокзале ошейники с подсветками, а также мисочку и одежду любимца.
В случае потери вещей пассажирам советуют обращаться за помощью к "ангелам" на вокзалах. Также можно оставить сообщение в приложении "Укрзализныця".
