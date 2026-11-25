Потяг УЗ. Фото: УНІАН

Між Києвом та Львовом запускають найшвидший поїзд Інтерсіті, який долатиме маршрут менш ніж за шість годин. Нове сполучення створила Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard та ПУМБ. Поїзд курсуватиме без проміжних зупинок, а перший рейс запланований на 4 грудня. Квитки вже надійшли у продаж.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням Укрзалізницю.

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Новий поїзд Київ — Львів та його розклад

Новий Інтерсіті №777/778 забезпечить швидше сполучення між столицею та Львовом — одним із найпопулярніших напрямків залізничних подорожей в Україні.

Поїзд курсуватиме за таким розкладом:

Львів — Київ: відправлення о 06:18, прибуття о 12:30.

Київ — Львів: відправлення о 17:00, прибуття о 22:58.

Час у дорозі становитиме 5 годин 58 хвилин. Важлива особливість маршруту — відсутність зупинок на проміжних станціях, завдяки чому пасажири зможуть швидше дістатися кінцевого пункту призначення.

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Перший рейс поїзда №777/778 Київ — Львів запланований на 4 грудня 2026 року. Квитки вже доступні для придбання.

Окремо пасажирам пропонують оновлений перший клас під назвою "Комфорт". Укрзалізниця зазначає, що це новий формат підвищеного комфорту для подорожей.

Щоб побачити нову схему поїзда, пасажирам потрібно оновити застосунок перевізника. Таким чином, новий рейс стане ще одним варіантом швидкого сполучення між Києвом та Львовом без пересадок і проміжних зупинок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому пасажири не завжди можуть придбати квитки на окремі поїзди Укрзалізниці. Через безпекову ситуацію та зміни в графіках руху продаж можуть відкривати ближче до дати відправлення. Перевізник пояснив, де з'являється інформація про доступність квитків

Також пасажирам пояснили, за яких умов можна пересісти на інший поїзд без доплати. Якщо людина не встигла на свій рейс через повітряну тривогу, квиток залишається дійсним протягом доби на перший попутний поїзд. Для цього потрібно звернутися до чергового вокзалу.