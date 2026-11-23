Пасажири поспішають на потяг Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Росія продовжує атакувати українські території та потяги Укрзалізниці. Через повітряну загрозу пасажири вимушені змінювати перебудовувати власні плани. Зокрема, мандрівники нерідко втрачають кошти через те, що не встигають вчасно приїхати на залізничний вокзал через повітряну тривогу.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, що робити, якщо не встигли на потяг через загрозу, передає Новини.LIVE.

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Не встиг на потяг УЗ через атаку росіян

Один з пасажирів зізнався, що захоплюється сміливістю та стійкістю працівників Укрзалізниці. Вони попри будь-які загрози продовжують виконувати свою роботу.

"Ракетна небезпека, вибухи в Києві. Тривога міняється на жовту за 10 хвилин до відправки - потяг відправляється за розкладом. Укрзалізниця - титани", — написав він.

Мандрівник поцікавився, чи є нині можливість розробити процедуру повернення квитків, якщо не встиг на свій потяг через тривогу.

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В Укрзалізниці розповіли, що в тому випадку, якщо пасажир не зміг дістатися до вокзалу через повітряну тривогу внаслідок чого не зміг здійснити посадку, то його квиток дійсний протягом доби на перший попутний поїзд.

Пасажир без доплат доїхати до місця призначення без доплат. Для цього йому потрібно звернутися до чергового вокзалу.

Раніше Новини.LIVE раніше, як пасажирам з інвалідністю організувати комфортну поїздку Укрзалізницею. Спеціальний вагон можна замовити на сайті перевізника або через вокзал, але заявку потрібно подати щонайменше за п'ять діб до відправлення. Для цього знадобиться посвідчення, яке підтверджує право на пільгу, а також дані про маршрут і потребу в допомозі під час посадки.

Також Новини.LIVE розповідали, кому належить нижня полиця у вагонах Укрзалізниці. Пасажир із верхньої полиці може попросити посидіти внизу або скористатися столиком, але остаточне рішення залишається за власником квитка. Навіть чужий багаж не можна класти під нижнє місце без дозволу.