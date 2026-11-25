Поезд УЗ. Фото: УНИАН

Между Киевом и Львовом запускают самый быстрый поезд Интерсити, который будет преодолевать маршрут менее чем за шесть часов. Новое сообщение организовала Укрзализныця в партнерстве с Mastercard и ПУМБ. Поезд будет курсировать без промежуточных остановок, а первый рейс запланирован на 4 декабря. Билеты уже поступили в продажу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Новый поезд Киев — Львов и его расписание

Новый Интерсити №777/778 обеспечит более быстрое сообщение между столицей и Львовом — одним из самых популярных направлений железнодорожных путешествий в Украине.

Поезд будет курсировать по следующему расписанию:

Львов — Киев: отправление в 06:18, прибытие в 12:30.

Киев — Львов: отправление в 17:00, прибытие в 22:58.

Время в пути составит 5 часов 58 минут. Важная особенность маршрута — отсутствие остановок на промежуточных станциях, благодаря чему пассажиры смогут быстрее добраться до конечного пункта назначения.

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Первый рейс поезда №777/778 Киев — Львов запланирован на 4 декабря 2026 года. Билеты уже доступны для покупки.

Отдельно пассажирам предлагается обновленный первый класс под названием "Комфорт". Укрзализныця отмечает, что это новый формат повышенного комфорта для путешествий.

Чтобы увидеть новую схему поезда, пассажирам нужно обновить приложение перевозчика. Таким образом, новый рейс станет еще одним вариантом быстрого сообщения между Киевом и Львовом без пересадок и промежуточных остановок.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему пассажиры не всегда могут приобрести билеты на отдельные поезда Укрзализныци. Из-за ситуации с безопасностью и изменений в расписаниях движения продажа билетов может открываться ближе к дате отправления. Перевозчик пояснил, где появляется информация о наличии билетов

Также пассажирам объяснили, при каких условиях можно пересесть на другой поезд без доплаты. Если человек не успел на свой рейс из-за воздушной тревоги, билет остается действительным в течение суток на первый попутный поезд. Для этого нужно обратиться к дежурному на вокзале.