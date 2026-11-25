Пасажири у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Напередодні новорічних свят українці не можуть придбати квитки не лише через піковий період. Укрзалізниця попередила пасажирів про закритий продаж на деяких напрямках. Перевізник оновлює графік руху низки поїздів.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Куди зникли квитки УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, яка не може кілька днів придбати квитки на потяг із Дніпра до Львова на грудень.

В Укрзалізниці пояснили, що продаж квитків на 13 грудня та наступні дати буде відкриватися поступово протягом цього й наступного тижня.

В компанії пояснили, що це пов’язано з оновленням графіка руху низки поїздів у межах переходу на розклад 2026/2027 років, який починає діяти з 13 грудня.

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Перевізник закликав трохи потерпіти, адже квитки з’являтимуться в продажу поступово після завершення необхідних графікових коригувань.

Укрзалізниця змінює графік потягів. Фото: скриншот

Щоб відстежувати потрібні квитки — пасажири можуть увімкнути функцію моніторингу посадкових квитків в додатку "УЗ".

Мандрівникам надійде push-сповіщення про вільні місця. Проте варто врахувати, що такі повідомлення приходять і у нічний час, тож їх доволі просто пропустити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажирам Укрзалізниці дізнатися про запізнення поїзда. Перевірити рух рейсу можна на порталі "УЗ Веземо", онлайн-табло або в мобільному застосунку з увімкненими сповіщеннями. Якщо інтернету немає, час прибуття підкажуть на вокзалі або за телефоном 0 800 503 111.

Також. ми писали, куди звертатися пасажирам Укрзалізниці, якщо вони загубили речі під час поїздки. Знайти гаманець, валізу чи гаджет допоможе онлайн-сервіс бюро знахідок або гаряча лінія 0 800 503 111. Щоб забрати свою річ, доведеться описати її особливі прикмети та сплатити належні платежі за зберігання чи перевезення.