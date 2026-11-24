Пасажири поспішають на потяг Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Через постійні удари Укрзалізниця вимушена цілодобово стежити за безпековою ситуацією та не лише евакуювати пасажирів, а й змінювати графік руху потягів. Деякі пасажири скаржаться на те, що не можуть придбати квитки на окремі напрямки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Реклама

Чому не доступні квитки УЗ

Один з пасажирів поцікавився, коли буде відкритий продаж квитків на 27,28,29,30 листопада на поїзди 13/237 Солотвино/Ужгород- Київ.

Він пояснив, що йому потрібно дістатися зі Львова до Вінниці наприкінці листопада, проте посадкових талонів на ці дати немає. В той же час, пасажирам доступні місця на цьому рейсі із 1 по 4 грудня.

В Укрзалізниці пояснили, що зміни у графіку та загальна логістика поїздів — це складний процес в умовах воєнного часу. Зокрема, під час погодження графіка у зв'язку з воєнним станом на маршрутах можуть виникати технічні та організаційні зсуви, саме тому в компанії ніколи не обіцяють фіксованих дат, а лише говорять про попередні терміни.

Читайте також:

Зокрема, в компанії планують відкрити продаж квитків на поїзди 13/237 Солотвино/Ужгород—Київ ближче до дати відправлення рейсу.

Перевізник додав, що інформація про відкриття продажу з’явиться одразу в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких умовах пасажирам доводиться подорожувати старими вагонами Укрзалізниці на маршруті Київ — Ковель. Стан вагонів і комфорт під час поїздки залишаються важливими критеріями для пасажирів. Водночас умови перевезення можуть відрізнятися залежно від рейсу.

Також ми писали, що робити, якщо сусід у купе порушує спокій або поводиться агресивно. У таких випадках потрібно звернутися до поїзної бригади, яка має відреагувати на скаргу. За куріння у вагоні, тамбурі чи на платформі порушнику загрожує штраф від 85 до 340 гривень.