Всесвіт мікроавіації: як будували найменші літаки у світі (фото)

Літак. Фото: Новини.LIVE

Створення найменшого літака у світі — це не про бажання потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Це про надскладний виклик аеродинаміці, де кожен сантиметр та грам ваги вимагають точного розрахунку. Офіційним абсолютним чемпіоном за габаритами залишається американський біплан Starr Bumble Bee II, який у 1988 році довів — піднятися у повітря можуть навіть розміри, співмірні з мотоциклом.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про історію будівництва найменших літаків у світі.

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Від повоєнних експериментів до фатального тріумфу

Шлях до мініатюрних літаків розпочався ще у 1940-х роках з апарата Wee Bee. У ньому пілот під час польоту лежав просто на фюзеляжі. Проте справжній прорив стався наприкінці 80-х років 20 століття завдяки Роберту Старру.

Конструктор зварив зі сталевих труб та фанери біплан Bumble Bee II із розмахом крил усього 1,68 метра, довжиною 2,69 метра та вагою у 180 кілограмів. Оснащена сильним двигуном машина розганялася до 305 км/год. Під час третього випробувального польоту у літака відмовив двигун і він розбився. Проте встановлений світовий рекорд габаритів залишився непобивним.

Starr Bumble Bee II. Фото: НГУ Інфо

Паралельно виникали й інші унікальні конструкції:

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BD-5J Microjet — найменший реактивний літак вагою 162,7 кг, що став зіркою фільмів про Джеймса Бонда та розганявся до 480 км/год. Colomban Cri-Cri — найлегший двомоторний літак у світі (понад 78 кг порожньої ваги), створений у Франції для виконання фігур вищого пілотажу.

Необхідність бездоганної підготовки пілота

У 2026 році вектор розвитку мікроавіації остаточно змістився у бік екологічності та доступності. Сучасні легкі конструкції, такі як фінський електричний гідролітак FlyNano Nano із вуглеволокна, дозволяють здійснювати зліт з води без необхідності мати повноцінну пілотську ліцензію у багатьох країнах.

Попри високий рівень адреналіну та низьку вартість обслуговування, фахівці наголошують, що мікролітаки дуже чутливі до вітру та вимагають ідеальної підготовки пілота. На низьких швидкостях і малій висоті будь-яка помилка або відмова двигуна може стати критичною, тому сучасна мікроавіація все частіше покладається на симулятори та автоматизовані системи моніторингу батарей.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про важливі знання для батьків, які подорожують у літаках з немовлям. Адже організація відпочинку з маленькими дітьми може створити багато клопотів. Стюардеса пояснила, що подорож з немовлям така сама, як поїздка і без немовля, просто пасажири додатково можуть взяти з собою ще один рюкзак речей і дитячий візок.

Також Новини.LIVE повідомляли, як не стояти в черзі за валізою в аеропорті. Фахівці радять реєструватися на свій рейс якомога пізніше. За словами агента з обслуговування рейсів у регіональному аеропорту США Томаса Ло Скіуто, таким чином ваш багаж завантажать останнім, і, теоретично, він має з’явитися на багажній стрічці після прибуття у місце призначення одним з перших.