Подорож літаком: правила польотів з немовлям у вересні 2026 року

Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Організація відпочинку з маленькими дітьми може створити багато клопотів. Правила авіакомпаній щодо подорожей з малюками відрізняється. Проте у більшості випадків батьки мають правило взяти із собою на борт більше речей без доплат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки tanya_ivanikhina_ в соцмережі TikTok.

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Правила польотів з малюками

Стюардеса пояснила, що подорож з немовлям така сама, як поїздка і без немовля, просто пасажири додатково можуть взяти з собою ще один рюкзак речей і дитячий візок.

Варто врахувати, що дитячим візком можна користуватися до входу в літак. Проте якщо він складається до розмірів ручної поклажі — ви можете взяти його в салон літака і покласти на верхню полицю. Візками більшого розміру можна користуватися лише до входу в літак.

"Ви залишаєте його біля вхідних дверей в літак і потім забираєте візок під літаком, тобто як тільки ви йдете з літака. Яким чином це працює? Дядя візьме ваш візок, покладе останнім в багажне відділення, закриє багажне відділення. А інший дядя відкриє багажне відділення в іншому аеропорту після прибуття, дістане багажний візок і принесе вам під двері", — розповіла бортпровідниця.

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Стюардеса зазначила, що всі працівники авіації розуміють, як малюкам треба багато всього — вологі серветки, підгузки, пляшечка для годування. Тому без жодних доплат батьки можуть взяти із собою рюкзак з усім необхідним для малюка.

Бортпровідниця порекомендувала також вдягати себе та дитину шарами, адже в літаку може бути як жарко, так і холодно.

Вона порадила годувати немовлят саме під час зльоту і посадки літака — тому що треба ковтати, щоб не закладала вушка. Лори також рекомендують додатково захищати вушка руками.

Бортпровідния додала, що для дітей постарше варто взяти в літак розмальовки, книжки, мультики і все, що завгодно, чим цікавиться ваша дитина, щоб їй було цікавіше проводити час в літаку.

Раніше Новини.LIVE розповіла, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.

Також Новини.LIVE писали, чи варто обмотувати валізу прозорою плівкою. Чи дійсно вона добре захищає від пилу та бруду та може врятувати від сильного удару. Проте мандрівниками не варто сподіватися, що такий захист може відлякати злочинців.