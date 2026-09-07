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Главная Транспорт От Bumble Bee II до FlyNano: как создавались самые маленькие самолеты в мире

От Bumble Bee II до FlyNano: как создавались самые маленькие самолеты в мире

Ua ru
7 сентября 2026 14:25
Мир микроавиации: как строили самые маленькие самолеты в мире (фото)
Самолёт. Фото: Новини.LIVE

Создание самого маленького самолета в мире — это не стремление попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Это сверхсложный вызов аэродинамике, где каждый сантиметр и грамм веса требуют точного расчета. Официальным абсолютным чемпионом по габаритам остается американский биплан Starr Bumble Bee II, который в 1988 году доказал — в воздух могут подняться даже аппараты, сопоставимые по размерам с мотоциклом.

Сайт Новини.LIVE узнал об истории создания самых маленьких самолетов в мире.

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От послевоенных экспериментов до рокового триумфа

Путь к миниатюрным самолетам начался еще в 1940-х годах с аппарата Wee Bee. В нем пилот во время полета лежал прямо на фюзеляже. Однако настоящий прорыв произошёл в конце 80-х годов XX века благодаря Роберту Старру.

Конструктор сварил из стальных труб и фанеры биплан Bumble Bee II с размахом крыльев всего 1,68 метра, длиной 2,69 метра и весом 180 килограммов. Оснащённая мощным двигателем машина разгонялась до 305 км/ч. Во время третьего испытательного полёта у самолёта отказал двигатель, и он разбился. Однако установленный мировой рекорд габаритов остался непобитым.

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Starr Bumble Bee II. Фото: НГУ Инфо

Параллельно появлялись и другие уникальные конструкции:

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  1. BD-5J Microjet — самый маленький реактивный самолёт весом 162,7 кг, ставший звездой фильмов о Джеймсе Бонде и разгонявшийся до 480 км/ч.
  2. Colomban Cri-Cri — самый лёгкий двухмоторный самолёт в мире (более 78 кг собственного веса), созданный во Франции для выполнения фигур высшего пилотажа.

Необходимость совершенной подготовки пилота

В 2026 году вектор развития микроавиации окончательно сместился в сторону экологичности и доступности. Современные лёгкие конструкции, такие как финский электрический гидросамолёт FlyNano Nano из углеволокна, позволяют совершать взлёт с воды без необходимости иметь полноценную пилотскую лицензию во многих странах.

Несмотря на высокий уровень адреналина и низкую стоимость обслуживания, специалисты отмечают, что микросамолеты очень чувствительны к ветру и требуют идеальной подготовки пилота. На низких скоростях и небольшой высоте любая ошибка или отказ двигателя может стать критической, поэтому современная микроавиация всё чаще полагается на симуляторы и автоматизированные системы мониторинга батарей.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о важных сведениях для родителей, путешествующих на самолетах с грудным ребенком. Ведь организация отдыха с маленькими детьми может доставить много хлопот. Стюардесса объяснила, что путешествие с младенцем ничем не отличается от поездки без него, просто пассажиры могут дополнительно взять с собой ещё один рюкзак с вещами и детскую коляску.

Также Новини.LIVE сообщали, как не стоять в очереди за чемоданом в аэропорту. Специалисты советуют регистрироваться на свой рейс как можно позже. По словам агента по обслуживанию рейсов в региональном аэропорту США Томаса Ло Скиуто, таким образом ваш багаж загрузят последним, и, теоретически, он должен появиться на багажной ленте после прибытия в пункт назначения одним из первых.

Книга рекордов Гиннеса самолеты интересные факты авиация
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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