Мир микроавиации: как строили самые маленькие самолеты в мире (фото)

От Bumble Bee II до FlyNano: как создавались самые маленькие самолеты в мире
Создание самого маленького самолета в мире — это не стремление попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Это сверхсложный вызов аэродинамике, где каждый сантиметр и грамм веса требуют точного расчета. Официальным абсолютным чемпионом по габаритам остается американский биплан Starr Bumble Bee II, который в 1988 году доказал — в воздух могут подняться даже аппараты, сопоставимые по размерам с мотоциклом.
Сайт Новини.LIVE узнал об истории создания самых маленьких самолетов в мире.
От послевоенных экспериментов до рокового триумфа
Путь к миниатюрным самолетам начался еще в 1940-х годах с аппарата Wee Bee. В нем пилот во время полета лежал прямо на фюзеляже. Однако настоящий прорыв произошёл в конце 80-х годов XX века благодаря Роберту Старру.
Конструктор сварил из стальных труб и фанеры биплан Bumble Bee II с размахом крыльев всего 1,68 метра, длиной 2,69 метра и весом 180 килограммов. Оснащённая мощным двигателем машина разгонялась до 305 км/ч. Во время третьего испытательного полёта у самолёта отказал двигатель, и он разбился. Однако установленный мировой рекорд габаритов остался непобитым.
Параллельно появлялись и другие уникальные конструкции:
- BD-5J Microjet — самый маленький реактивный самолёт весом 162,7 кг, ставший звездой фильмов о Джеймсе Бонде и разгонявшийся до 480 км/ч.
- Colomban Cri-Cri — самый лёгкий двухмоторный самолёт в мире (более 78 кг собственного веса), созданный во Франции для выполнения фигур высшего пилотажа.
Необходимость совершенной подготовки пилота
В 2026 году вектор развития микроавиации окончательно сместился в сторону экологичности и доступности. Современные лёгкие конструкции, такие как финский электрический гидросамолёт FlyNano Nano из углеволокна, позволяют совершать взлёт с воды без необходимости иметь полноценную пилотскую лицензию во многих странах.
Несмотря на высокий уровень адреналина и низкую стоимость обслуживания, специалисты отмечают, что микросамолеты очень чувствительны к ветру и требуют идеальной подготовки пилота. На низких скоростях и небольшой высоте любая ошибка или отказ двигателя может стать критической, поэтому современная микроавиация всё чаще полагается на симуляторы и автоматизированные системы мониторинга батарей.
С чем еще стоит ознакомиться
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