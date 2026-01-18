О чем врут стюардессы — секреты, о которых мало кто знает

Видео
Вы точно об этом не знали — что скрывают стюардессы от пассажиров

Дата публикации 18 января 2026 15:15
Стюардессы выполняют очень важную работу — они отвечают за безопасность всех пассажиров, а также за их комфорт. Это нелегкая работа, которая требует много обучения и подготовки. Однако бортпроводники имеют свои секреты от пассажиров.

Об этом пишет Daily Express.

О чем врут стюардессы

Один из бортпроводников поделился хитростями, которые они часто используют на борту самолета в общении с путешественниками.

В частности, есть определенный прием, к которому они прибегают каждый раз, чтобы помочь пассажирам. Так, когда пассажир бизнес-класса просит кофе во время ночного рейса, бортпроводники обычно готовят безкофеиновый кофе, чтобы человек мог немного заснуть и отдохнуть.

Это не единственная невинная ложь, которую стюардессы могут сказать пассажирам.

Да, в салонах самолетов довольно прохладно, но если вы попросите стюардессу добавить температуры, вас могут обмануть. Очень часто они якобы на это соглашаются, однако не трогают кондиционеры в салоне — от этого стюардессам становится очень жарко от того, что они постоянно в движении. Поэтому лучше во время следующего полета прихватите с собой теплое одеяло или кофту.

Кроме того, бортпроводники часто недоговаривают о том, что на борту не очень качественная вода. Так, водяные баки довольно редко чистятся и частицы известкового налета попадают в воду, которую используют для приготовления чая и кофе.

Если вы не уверены во вкусе воды в самолете, лучше взять свою бутылку или перейти на безалкогольные напитки.

Ранее мы рассказывали, какие авиакомпании позволяют детям летать без сопровождения взрослых. Такая услуга называется UM (Unaccompanied Minor), она предполагает, что на протяжении всего рейса — от взлета до посадки, ребенка будет сопровождать сотрудник аэропорта или бортпроводник.

Также были названы самые пунктуальные авиакомпании мира, среди которых есть три европейских перевозчика.

