Російский літак АН-2.

Росія намагається вирішити великі проблеми у цивільній авіації, повертаючи до польотів старі АН-2, так звані "кукурудзники". Вони вже давно вважалися відпрацьованими, але санкції та провалені спроби імпортозаміщення залишили країну-агресора без нових літаків. У результаті під загрозою опинилося авіасполучення для значної частини територій, де іншої інфраструктури просто немає.

Служби зовнішньої розвідки України.

Старий авіамотлох замість нових літаків

В РФ старі літаки з баз зберігання планують піднімати масово. Це приблизно про 700 бортів АН-2, які десятиліттями стояли без руху. У Росії визнають, що альтернатив фактично не залишилось, хоча ще кілька років тому робили ставку на нові проєкти.

"Кукурудзник" АН-2, створений ще в середині минулого століття, довго залишався основою малої авіації спочатку в СРСР, а пізніше і в Росії 1990-х. Всього було зібрано понад 17 тисяч таких літаків, але більшість із них давно списані.

Станом на зараз у польотах залишаються лише кілька сотень машин. Частина числиться за різними структурами, але реальний ресурс цих бортів викликає питання. Водночас з 2024 року списання зупинили і навіть повернули інші АН-2 їх в небо.

Невдалі заміни і відкладені проєкти

Спроби створити сучасну альтернативу поки що буксують. Проєкт російського літака "Байкал" постійно переносять, строки сертифікації вже кілька разів змінювалися і виглядають дедалі менш визначеними.

Інший проєкт, літак ТВС-2МС, глибока модернізація того самого АН-2, що був розроблений без державних грошей і визнаний технічно успішним, теж закритий в РФ. Натомість ці літаки будуть використовувати в Монголії, але вже з американськими двигунами.

Саме двигуни стали головною перешкодою і для реанімації 700 законсервованих бортів всередині РФ. Варіантів два — і обидва є глухими кутами. Американські агрегати недоступні через санкції, а російські існують лише на папері.

Що ще варто знати про авіаційну кризу в РФ

Раніше Новини.LIVE писали, що російська цивільна авіація перебуває у стані глибокої кризи. Насамперед це пов'язано із санкційними обмеженнями на купівлю та ремонт авіазапчастин, наслідком чого є великі проблеми з технічним обслуговуванням літаків. Наразі російські авіакомпанії вимушені пересаджувати пасажирів на авіамотлох, якому вже більше 30 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, через це все частіше трапляються випадки, коли російські літаки ламаються у повітрі під час польоту. У кожному такому випадку на борту були сотні пасажирів.