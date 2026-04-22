Россия возвращает в небо старые "кукурузники": что стоит за этим решением

Российский самолет АН-2. Фото: Facebook/Борислав Береза

Россия пытается решить большие проблемы в гражданской авиации, возвращая к полетам старые АН-2, так называемые "кукурузники". Они уже давно считались отработанными, но санкции и проваленные попытки импортозамещения оставили страну-агрессора без новых самолетов. В результате под угрозой оказалось авиасообщение для значительной части территорий, где другой инфраструктуры просто нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Службы внешней разведки Украины.

Старый авиахлам вместо новых самолетов

В РФ старые самолеты со складов и баз хранения планируют поднимать массово. Речь идет примерно о 700 бортах АН-2, которые десятилетиями стояли без движения. В России признают, что альтернатив фактически не осталось, хотя еще несколько лет назад делали ставку на новые проекты.

"Кукурузник" АН-2, созданный еще в середине прошлого века, долго оставался основой малой авиации сначала в СССР, а позже и в России 1990-х. Всего было собрано более 17 тысяч таких самолетов, но большинство из них давно списаны.

По состоянию на сегодня пригодными для полетов остаются лишь несколько сотен машин. Часть числится за разными структурами, но реальный ресурс этих бортов вызывает вопросы. В то же время с 2024 года списание остановили и даже стали возвращать другие АН-2 в небо.

Неудачные замены и отложенные проекты

Попытки создать современную альтернативу пока буксуют. Проект российского самолета "Байкал" постоянно переносят, сроки сертификации уже несколько раз менялись и выглядят все менее определенными.

Другой проект, самолет ТВС-2МС, глубокая модернизация того самого АН-2, который был разработан без государственных денег и признан технически успешным, тоже закрыт в РФ. Вместо этого эти самолеты будут использовать в Монголии, но уже с американскими двигателями.

Именно двигатели стали главным препятствием и для реанимации 700 законсервированных бортов внутри РФ. Вариантов два, но оба тупиковые. Американские агрегаты недоступны из-за санкций, а российские существуют лишь на бумаге.

Что еще стоит знать об авиационном кризисе в РФ

Ранее Новини.LIVE писали, что российская гражданская авиация находится в состоянии глубокого кризиса. Прежде всего это связано с санкционными ограничениями на покупку и ремонт авиазапчастей, следствием чего являются большие проблемы с техническим обслуживанием самолетов. Сейчас российские авиакомпании вынуждены пересаживать пассажиров на авиахлам, которому уже более 30 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за этого все чаще происходят случаи, когда российские самолеты ломаются в воздухе во время полета. В каждом таком случае на борту были сотни пассажиров.