Російську авіацію пускають у політ з дефектами — в чому причина

Російський літак Іл-114-300. Фото: Ростех

У Росії все частіше допускають до польотів літаки з технічними несправностями та незавершеним обслуговуванням. Це заявив голова російського Державіанадзора Володимир Ковальський.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times.

Реклама

Читайте також:

Які норми авіабезпеки порушуються

За словами Ковальського, мова вже не про поодинокі випадки, а про стійку тенденцію невиконання вимог директив льотної придатності.

До польотів допускають літаки з неусунутими дефектами та незавершеним технічним обслуговуванням.

Також йдеться про порушення технологій робіт. Зокрема, ігнорують заборони на перестановку компонентів, не дотримуються умов середовища та не виконують складні технічні операції, передбачені регламентами.

Фіктивні ремонти і відсутність контролю

Окреме занепокоєння у росіян викликає практика фіктивного виконання робіт. У регулятора говорять про відсутність належних процедур контролю під час усунення повторюваних дефектів і несвоєчасні структурні ремонти.

Ковальський зазначив, що особливо небезпечно це виглядає на тлі зниження допустимого порогу порушень.

Скільки літаків уже відсторонили від польотів

За 2023–2025 роки в Росії заборонили експлуатацію понад 480 повітряних суден — до моменту усунення виявлених порушень.

Паралельно з цим зростає кількість авіаінцидентів. Минулого року вона досягла максимуму за останні шість років, що змусило владу шукати екстрені рішення.

Проблеми з безпекою накладаються на стрімке скорочення авіапарку через санкції. Росія вже зверталася до інших країн із проханням надати літаки в оренду для внутрішніх перевезень.

Раніше ми писали, що Росія продасть Індії "сучасні" радянські літаки, які уперше злетіли ще у 1990 році.

Також ми повідомляли, що відразу три російські пасажирські літаки за день зламалися у повітрі під час польоту. У кожному випадку на борту були сотні пасажирів.