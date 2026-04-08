Проїзд в громадському транспорті Києва: як може зрости у 2026 році

Тролейбуси доставляють пасажирів у столиці. Фото: КП "Київпастранс"

Мер Києва Віталій Кличко попередив жителів про те, що найближчим часом в місті зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Підвищення пов'язане з підвищенням вартості палива, електроенергії та інших витрат. Кличко дав доручення Департаментам економіки та транспорту розрахувати на основі економічного обґрунтування нові тарифи на проїзд в громадському транспорті столиці.

У Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради повідомили Новини.LIVE, скільки орієнтовно тепер доведеться платити за квитки.

Реальна вартість проїзду в Києві

В Департаменті повідомили, що відповідно до фінансового плану КП "Київський метрополітен" на 2026 рік, собівартість перевезення одного пасажира складає 64,53 грн., а за розрахунками КП "Київпастранс" станом на 1 квітня 2026 року — 37,57 грн.

Реальна вартість проїзду в Києві.

"Зростання вартості пального суттєво впливає на собівартість перевезення пасажирів в наземному пасажирському транспорті, оскільки витрати на пальне входять до складу прямих матеріальних витрат", — йдеться в повідомленні.

Крім витрат на паливо, цього року в столиці планується оновлення автопарку громадського транспорту.

Читайте також:

Зокрема, на початку 2026 року КП "Київпастранс" уклало договір на закупівлю 16 нових 100% низькопідлогових тролейбусів, також триває реалізація спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту "Міський електричний транспорт міста Києва" і вже оголошено тендер на закупівлю нових тролейбусів.





1 / 3





Нини на рейсах у столиці курсують 8 нових низькопідлогових трамваїв у межах угоди з ТОВ "ТАТРА-ЮГ" та 80 сучасних 100% низькопідлогових автобусів Isuzu Citiport, придбаних завдяки спільному проєкту "Міського громадського транспорту України" та Європейського інвестиційного банку. В департаменті додали, що найближчим часом на рейси вийдуть ще 5 таких автобусів.

Окрім цього, у 2022-2025 роках підприємство отримало 106 автобусів у межах міжнародної гуманітарної допомоги від європейських партнерів.

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі найдорожче проїхатись у маршрутці коштує у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень.

Водночас найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїзда для жителів та гостей міста коштує у середньому від 15 до 18 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд у громадському транспорті також планують змінити і у Львові. Найбільшу суму платитимуть ті, хто оплачуватиме квиток готівкою — 30 гривень. Остаточне рішення влада міста має прийняти вже у травні.