Головна Транспорт У Львові переглянуть вартість проїзду в громадському транспорті

Дата публікації: 8 квітня 2026 12:21
Проїзд у Львові: коли можуть змінитися тарифи
Пасажирка оплачує квиток у тролейбусі. Фото: Львівська міська рада

У Львові планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Востаннє ціни на квитки у трамваях, тролейбусах та автобусах змінювалась минулого року, коли пальне вартувало вдвічі дешевше.

Про це повідомили у Львівській міській раді, передає Новини.LIVE.

У Львові здорожчає проїзд

У Львівській міській раді попередили місцевих жителів та гостей міста, що незабаром трохи зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Проте після місячної перерви у Львові відновлюють безкоштовні пересадки у громадському транспорті.

Влада міста не підтримала підвищення вартості проїзду до 42 гривень, яку раніше ініціювали перевізники. Востаннє тарифи переглядалися минулого року, коли літр пального вартував 40 грн/літр, а навесні 2026 цінник підскочив до понад 90 грн/літр.

У мерії міста пропонують встановити такі ціни на проїзд:

  • студентський — 11,5 грн (нині 8,5);
  • з ЛеоКарт — 23 грн (нині 17);
  • банківською карткою — 26 грн (нині 20);
  • готівкою — 30 грн (нині 25).

Там пояснили, що загалом вся регуляторна процедура коригування тарифів триватиме близько місяця, до першої декади травня, після цього їх винесуть на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради, який і ухвалить остаточне рішення.

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі найдорожче проїхатись у маршрутці коштує у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень. 

Водночас найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїзда для жителів та гостей міста коштує у середньому від 15 до 18 гривень. 

Також Новини.LIVE писали, що тарифи на громадський транспорт також переглянуть і в Києві. Вони не переглядалися з 2018 року і залишаються найнижчими в Україні. Мер міста Віталій Кличко заявив,що частину коштів спрямують на підготовку столиці до наступного опалювального сезону.

Львів проїзд громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
Реклама

