Проезд в общественном транспорте Киева: как может вырасти в 2026 году

Троллейбусы доставляют пассажиров в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей о том, что в ближайшее время в городе вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Повышение связано с повышением стоимости топлива, электроэнергии и других расходов. Кличко дал поручение Департаментам экономики и транспорта рассчитать на основе экономического обоснования новые тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.

В Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета сообщили Новини.LIVE, сколько ориентировочно теперь придется платить за билеты.

Реальная стоимость проезда в Киеве

В Департаменте сообщили, что согласно финансовому плану КП "Киевский метрополитен" на 2026 год, себестоимость перевозки одного пассажира составляет 64,53 грн, а по расчетам КП "Киевпастранс" по состоянию на 1 апреля 2026 года — 37,57 грн.

Реальная стоимость проезда в Киеве.

"Рост стоимости топлива существенно влияет на себестоимость перевозки пассажиров в наземном пассажирском транспорте, поскольку расходы на топливо входят в состав прямых материальных затрат", — говорится в сообщении.

Кроме расходов на топливо, в этом году в столице планируется обновление автопарка общественного транспорта.

В частности, в начале 2026 года КП "Киевпастранс" заключило договор на закупку 16 новых 100% низкопольных троллейбусов, также продолжается реализация совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Городской электрический транспорт города Киева" и уже объявлен тендер на закупку новых троллейбусов.





Сейчас на рейсах в столице курсируют 8 новых низкопольных трамваев в рамках соглашения с ООО "ТАТРА-ЮГ" и 80 современных 100% низкопольных автобусов Isuzu Citiport, приобретенных благодаря совместному проекту "Городского общественного транспорта Украины" и Европейского инвестиционного банка. В департаменте добавили, что в ближайшее время на рейсы выйдут еще 5 таких автобусов.

Кроме этого, в 2022-2025 годах предприятие получило 106 автобусов в рамках международной гуманитарной помощи от европейских партнеров.

Как сообщали Новини.LIVE, сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.

В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поезда для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что проезд в общественном транспорте также планируют изменить и во Львове. Наибольшую сумму будут платить те, кто будет оплачивать билет наличными — 30 гривен. Окончательное решение власти города должны принять уже в мае.