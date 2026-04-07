Головна Транспорт У Києві переглянуть вартість проїзду в громадському транспорті

У Києві переглянуть вартість проїзду в громадському транспорті

Дата публікації: 7 квітня 2026 14:29
Проїзд у Києві у квітні 2026 року: ціни незабаром зростуть
Платіжний термінал в столичному тролейбусі. Фото: Київпастранс/ Telegram

В Києві зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Мер міста Віталій Кличко дав доручення Департаментам економіки та транспорту прорахувати нові тарифи. Підвищення пов'язане зі здорожчанням пального та витрат.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Кличко попередив про здорожчання проїзду

Мер столиці повідомив, що за зверненням профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста дав доручення Департаментам економіки та транспорту розрахувати на основі економічного обґрунтування  нові тарифи на проїзд в громадському транспорті столиці.

Кличко пояснив, що з 2018 року в Києві не переглядали тарифи на проїзд у громадському транспорті і вони нині залишаються найнижчими в Україні.

"Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого", — додав мер столиці.

Кличко пояснив, що транспорт у Києві є дотаційним, а держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Мер столиці додав, що зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить спрямувати частину фінансів на підготовку до наступного опалювального сезону.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, які нині знижки діють для студентів на квитки Укрзалізниці

Нині 50% знижки для студентів поширюються лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу. Проте перевізник прибрав можливість зекономити у Київській кільцевій електричці. 

Також Новини.LIVE писали, що 2026 році після виходу на пенсію громадянам надаються різні пільги. Зокрема, частина літніх українців може безплатно користуватися громадським транспортом. Проте на потяги діють обмежені знижки.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

