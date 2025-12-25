Метро в Києві — як зекономити на поїздках

Станція метро Деміївська у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Метрополітен в Києві — один із найзручніших видів транспорту, яким можна дістатися із правого на лівий берег міста. Потягами можна доїхати до потрібної локації без величезних заторів, а також в стінах метро можна заховатися під час масованих ударів Росії.

Як зекономити на метро

Станом на грудень 2025 року проїзд у столичному метро вартує 8 гривень. Щоб зекономити на квитках, необхідно придбати транспорту картку Kyiv Smart Card. Так, чим більше поїздок ви придбаєте — тим вигідніше вони вам обійдуться.

Якщо придбавши 10 поїздок, ви зекономите 3 гривні, то оплативши одразу 50 поїздок — сума заощаджень складе вже 75 гривень. Так, замість 400 гривень ви заплатите 325. Кожна поїздка буде коштувати вам вже не 8 гривень, а 6 гривень 50 копійок.

Поповнити карту можна через додаток "Київ Цифровий", 243 термінали самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на кожній станції метрополітену.

Придбати транспортну картку можна у касах та терміналах метрополітену, а також у Т-крамницях. Звичайна синя транспортна карта обійдеться у 96 гривень, а пластиковий учнівський — 120 гривень. Нею можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті міста — від автобусів до кільцевої міської електрички.

