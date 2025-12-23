Відео
Головна Транспорт Чи стане безкоштовним метро Києва у 2026 році

Чи стане безкоштовним метро Києва у 2026 році

Дата публікації: 23 грудня 2025 05:15
Безкоштовне метро в Києві — що може змінитися для пасажирів у 2026 році
Метро у Києві. Фото: КМДА

У Харкові з початку повномасштабного вторгнення Росії проїзд в метро безплатний. Київський метрополітен так само може стати більш доступним, сотні громадян підписали відповідне звернення до місцевої влади.

Про це йдеться в петиції №13967 від 16 грудня 2025 року.

Безплатне метро в Києві

В тексті зазначається, що громада міста Києва, звертається до влади міста до вас із вимогою запровадити безоплатний проїзд у Київському метрополітені на період дії воєнного стану.

Петицію підкріпили 3 аргументами. Зокрема, безоплатний проїзд стане суттєвою підтримкою для найбільш вразливих верств населення у розпал війни — для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), пенсіонерів, студентів та громадян, чиї доходи знизилися через війну.

Таке рішення також може полегшити доступ до роботи в різних районах Києва працівникам, які отримують мінімальну заробітну плату, що нібито позитивно вплине на загальну продуктивність міста. 

Заявник також посилався на позитивний досвід скасування плати за проїзд у Харкові. Зокрема, відмова від збору оплати дасть змогу скоротити витрати на обслуговування та ремонт турнікетів, системи валідації, інкасацію, касових апаратів та, можливо, скоротити штат контролерів, а також переспрямувати заощаджені ресурси на посилення безпеки, обслуговування інфраструктури укриттів та критичні ремонтні роботи.

Відповідна петиція має за 60 днів зібрати необхідну кількість голосів. Якщо його підтримають кияни — документ розгляне відповідний комітет. Він передасть його зі змінами чи без до Кабміну чи місцевого органу влади. Після відповідних кроків, місцева влада Києва приймає рішення, чи буде розглянута дана петиція.

Нагадаємо, вокзал у Львові увійшов до топ-10 найкрасивіших вокзалів Європи за версією міжнародної онлайн-гри-симулятора TrainStation.

Також ми ділилися підбіркою найкрасивіших залізничних станцій у світі. Вони вражають поєднанням сучасного стилю та історії.

Київ метро петиція проїзд метрополітен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
