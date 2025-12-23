Безкоштовне метро в Києві — що може змінитися для пасажирів у 2026 році

Метро у Києві. Фото: КМДА

У Харкові з початку повномасштабного вторгнення Росії проїзд в метро безплатний. Київський метрополітен так само може стати більш доступним, сотні громадян підписали відповідне звернення до місцевої влади.

Про це йдеться в петиції №13967 від 16 грудня 2025 року.

Безплатне метро в Києві

В тексті зазначається, що громада міста Києва, звертається до влади міста до вас із вимогою запровадити безоплатний проїзд у Київському метрополітені на період дії воєнного стану.

Петицію підкріпили 3 аргументами. Зокрема, безоплатний проїзд стане суттєвою підтримкою для найбільш вразливих верств населення у розпал війни — для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), пенсіонерів, студентів та громадян, чиї доходи знизилися через війну.

Таке рішення також може полегшити доступ до роботи в різних районах Києва працівникам, які отримують мінімальну заробітну плату, що нібито позитивно вплине на загальну продуктивність міста.

Заявник також посилався на позитивний досвід скасування плати за проїзд у Харкові. Зокрема, відмова від збору оплати дасть змогу скоротити витрати на обслуговування та ремонт турнікетів, системи валідації, інкасацію, касових апаратів та, можливо, скоротити штат контролерів, а також переспрямувати заощаджені ресурси на посилення безпеки, обслуговування інфраструктури укриттів та критичні ремонтні роботи.

Відповідна петиція має за 60 днів зібрати необхідну кількість голосів. Якщо його підтримають кияни — документ розгляне відповідний комітет. Він передасть його зі змінами чи без до Кабміну чи місцевого органу влади. Після відповідних кроків, місцева влада Києва приймає рішення, чи буде розглянута дана петиція.

