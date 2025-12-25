Метро в Киеве — как сэкономить на поездках

Станция метро Демеевская в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Метрополитен в Киеве — один из самых удобных видов транспорта, которым можно добраться с правого на левый берег города. Поездами можно доехать до нужной локации без огромных пробок, а также в стенах метро можно спрятаться во время массированных ударов России.

Новини.LIVE расскажут, как можно сэкономить на проезде в метро.

Как сэкономить на метро

По состоянию на декабрь 2025 года проезд в столичном метро стоит 8 гривен. Чтобы сэкономить на билетах — необходимо приобрести транспортную карточку Kyiv Smart Card. Так, чем больше поездок вы приобретете — тем выгоднее они вам обойдутся.

Если приобретя 10 поездок, вы сэкономите 3 гривны, то оплатив сразу 50 поездок — сумма сбережений составит уже 75 гривен. Так, вместо 400 гривен вы заплатите 325. Каждая поездка будет стоить вам уже не 8 гривен, а 6 гривен 50 копеек.

Пополнить карту можно через приложение "Киев Цифровой" и 243 терминала самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на каждой станции метрополитена.

Купить транспортную карту можно в кассах и терминалах метрополитена, а также в Т-магазинах. Обычная синяя транспортная карта обойдется в 96 гривен, а пластиковая ученическая — 120 гривен. Ею можно оплатить проезд во всем коммунальном транспорте города — от автобусов до кольцевой городской электрички.

