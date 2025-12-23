Стосується всіх — чого категорично не можна робити в метро

Люди на станції метро. Фото: УНІАН

Громадський транспорт – це візитівка багатьох міст у світі. Наприклад, в Україні метро — один із найпопулярніших та зручніших видів громадського транспорту у Києві, Харкові та Дніпрі. Велика кількість людей щодня користується підземкою, ​​а в годину пік кількість пасажирів може сягати кількох сотень тисяч. Однак важливо не забувати, що користуватися метрополітеном потрібно правильно, щоб не травмувати себе чи інших людей.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, про які правила мають знати усі, хто хоч раз користувався підземкою.

Що робити, якщо поїзд зупинився у тунелі

Зупинка у тунелі, як йдеться на у правилах Харківського метрополітену, може означати, що попередній поїзд затримався на станції під час посадки та висадки пасажирів. Норми свідчать, що зупинка на станції має тривати не більше 20 секунд, тож якщо виникне затримка, то наступному поїзду доводиться гальмувати у тунелі.

Якщо ж виникає надзвичайна ситуація, то у жодному разі не панікуйте: дослухайтеся до вказівок машиніста і залишайте вагон тільки тоді, коли він дозволить. Покинути вагон можна, якщо відкрити двері або, якщо буде необхідно — вибити вікна.

Чого не можна робити, якщо впали на рейки

На сайті КП "Дніпровський метрополітен" зауважують, що точно не треба без допомоги чергового на станції вибиратися на платформу. Краще відійти до місця у торці станції, що знаходиться на бік відправлення поїздів, під електричним годинником. Далі вам допоможе черговий.

Чого не можна робити під час надзвичайної ситуації на станції

Паніка у випадку пожежі чи, наприклад, бійки, не допоможе. Уважно слухайте інструкції працівників станції та дійте відповідно до того, які вказівки вони надаватимуть.

Що робити, якщо хтось почувається погано

В підземці нерідко трапляються випадки, коли комусь із пасажирів стає зле. Якщо помітите такого пасажира, тоді краще не надавайте допомогу самостійно: краще одразу повідомити про це машиністу, якщо інцидент стався безпосередньо у поїзді. Для зв'язку з машиністом у кожному вагоні є пульт з кнопкою, камерою та мікрофоном.

Обов'язково назвіть машиністу номер вагона, який вказаний над пультом або біля дверей поїзда. Після звернення машиніст викличе лікаря до найближчої станції. Вже тоді спробуйте надати першу допомогу:

посадіть або краще укладіть людину, якій стало зле;

розстібніть його одяг і помахайте перед обличчям газетою чи журналом;

окропіть обличчя холодною водою;

обережно постукайте по щоках.

Якщо ж хтось почувається погано на платформі, зверніться до чергового або будь-якого іншого працівника станції.

Що ще категорично не можна робити в метро

За правилами столичного метрополітену, як йдеться на сайті Київської міськради, пасажирам заборонено:

жебракувати;

розклеювати рекламу;

займатися агітацією;

здійснювати підприємницьку діяльність;

гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах;

проводити масові заходи на станціях.

Також в підземку можуть не пустити з деяким спортивним інвентарем. Наприклад, лижі, ковзани та велосипеди обов'язково мають бути в чохлах.

Раніше повідомлялося, що до київської влади звернулися з проханням зробити київське метро безплатним для пасажирів. Так, громада міста хоче, щоб принцип роботи підземки дещо змінився. Дізнавайтесь також, як в Дніпрі їздять поїзди метро у розпал війни.