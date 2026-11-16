Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Вартість проїзду в українських містах суттєво відрізняється. Поки в одних за квиток доводиться віддавати до 35 гривень, в інших громадським транспортом можна користуватися безкоштовно. Усе залежить від перевізника, виду транспорту та способу оплати.

Скільки коштують поїздки містом в листопаді та де пасажири можуть заощадити, розповідає Новини.LIVE.

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Де в Україні найдорожчий проїзд

У Києві з 15 липня 2026 року разовий проїзд у метро, комунальних автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштує 30 гривень. До цього тариф залишався на рівні 8 гривень із 2018 року.

Для постійних пасажирів передбачені знижки:

пакет із 50 поїздок — по 25 гривень за кожну;

пересадковий квиток на 90 хвилин — 60 гривень із необмеженою кількістю пересадок.

У приватних маршрутках столиці проїзд коштує від 20 до 25 гривень. Окремі тарифи діють у міській електричці Kyiv City Express. Через застосунки "Київ Цифровий" та "Укрзалізниця" квиток коштує 30 гривень, через валідатор — 34,20 гривні, у терміналі — 36,70 гривні, а в касі чи у касира у вагоні — 37 гривень.

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У Львові ціна залежить від способу оплати:

готівкою — 30 гривень;

банківською карткою — 26 гривень;

транспортною карткою "ЛеоКарт" — 23 гривні;

студентською "ЛеоКарт" — 11,50 гривні.

Місячний проїзний коштує 1150 гривень, а студентський — 575 гривень. Ще дорожче окремі поїздки обходяться пасажирам приватного транспорту.

У Вінниці комунальний транспорт коштує 25 гривень, а маршрутки — 30–35 гривень. У Черкасах за поїздку в приватному автобусі беруть 30 гривень при безготівковій оплаті та 33 гривні за паперовий квиток. Тролейбус коштує 20 гривень.

Скільки коштує транспорт в інших містах

У багатьох обласних центрах тарифи нижчі, але й там ціна залежить від виду транспорту.

У Хмельницькому за тролейбус платять 14 гривень, а за автобус чи маршрутку — 20 гривень. У Миколаєві вартість залежить від довжини маршруту. До 10 кілометрів поїздка коштує 18 гривень, на довших маршрутах — 20 гривень. А до окремих віддалених районів доведеться заплатити 25–30 гривень.

У Чернігові автобусний проїзд обходиться у 12–17 гривень залежно від перевізника та способу оплати. В Одесі проїзд у комунальному електротранспорті коштує 15 гривень, а в маршрутках — 20–25 гривень.

У Дніпрі трамваї, тролейбуси та метро коштують 10 гривень за поїздку. Автобуси значно дорожчі — 23 гривні.

У Житомирі з 15 серпня діють такі тарифи:

електротранспорт із транспортною карткою — 15 гривень;

електротранспорт із банківською карткою — 17 гривень;

автобус із транспортною карткою — 22 гривні;

автобус із банківською карткою — 24 гривні;

автобусний квиток у терміналі — 25 гривень.

Для учнів проїзд в електротранспорті коштує 8 гривень.

У Полтаві тимчасовий тариф на тролейбус становить 18 гривень, на автобус — 22 гривні. Електронний квиток дозволяє заощадити 2 гривні. Також діє безкоштовна пересадка протягом 35 хвилин.

Де громадський транспорт найдешевший

У Кропивницькому за тролейбус платять 8 гривень, за комунальний автобус — 10 гривень, а за приватну маршрутку — 15 гривень.

У Сумах тролейбус також коштує 8 гривень. Маршрутки дорожчі.

У Херсоні проїзд у тролейбусі становить лише 6 гривень. Це один із найнижчих тарифів серед наведених міст.

Але є й міста, де за комунальний транспорт пасажири взагалі нічого не платять. Наприклад, у Харкові безкоштовно працюють метро, комунальні автобуси, трамваї та тролейбуси.

У Кривому Розі безкоштовний проїзд у комунальному транспорті доступний як місцевим жителям, так і гостям міста. Приватні автобусні маршрути під це правило не підпадають.

Чому в одних містах проїзд безкоштовний, а в інших дорогий

Різниця в тарифах пов'язана передусім із тим, скільки грошей місцева влада виділяє на перевезення пасажирів. У Харкові та Кривому Розі витрати комунальних перевізників компенсують із міських бюджетів. Завдяки цьому пасажири можуть їздити безкоштовно.

В інших містах частину витрат покривають самі пасажири. Причому приватні перевізники часто встановлюють вищі тарифи, ніж комунальні.

На вартість проїзду впливає і спосіб оплати. У містах, де працює електронний квиток, діють різні тарифи залежно від того, як саме пасажир розраховується за поїздку. Зазвичай найдешевше користуватися транспортною карткою, тоді як оплата готівкою обходиться дорожче. Так міста заохочують людей переходити на безготівкові розрахунки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо сіли не в свій поїзд. Укрзалізниця дозволяє безкоштовно повернутися на потрібну станцію, але пасажир має одразу повідомити начальника поїзда й отримати акт про помилкову посадку.

Також Новини.LIVE писали, хто в Києві може їздити громадським транспортом безкоштовно або зі знижкою. УБД достатньо посвідчення, а пенсіонерам для метро потрібна Картка киянина з оформленою пільгою. Школярі їздять безкоштовно до кінця червня. Студенти можуть купувати проїзні за половину вартості.