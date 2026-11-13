Поїзд Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Переплутати поїзди на вокзалі може будь-хто з пасажирів. Особливо коли часу до відправлення обмаль. Помилку іноді помічають вже після того, як поїзд рушив. У такій ситуації легко розгубитися і кинутися купувати новий квиток. Але не поспішайте діставати гаманець. В Укрзалізниці є спеціальне правило, яке дозволяє повернутися назад безкоштовно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

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Що робити, якщо сіли не в той поїзд

Якщо пасажир випадково сів не у свій поїзд, він має право безкоштовно повернутися на станцію, де сталася помилка. Таку можливість передбачає пункт 7.11 Правил перевезення пасажирів.

Для цього потрібно правильно оформити помилкову посадку:

Одразу повідомте провідника або начальника поїзда. Поясніть, що переплутали потяги, та покажіть свій квиток на інший рейс. Вийдіть на найближчій станції. Чекати кілька зупинок або їхати далі за власним бажанням не можна. Отримайте акт про помилкову посадку. Його складає начальник поїзда у двох примірниках. Один із них має залишитися у пасажира. На документі повинен бути штемпель начальника поїзда. Зверніться до чергового по вокзалу. На станції, де ви вийшли, потрібно показати квиток та акт. Після цього вам оформлять безкоштовний проїзний документ на найближчий зворотний поїзд.

Саме акт підтверджує, що пасажир потрапив у чужий поїзд помилково. Без нього оформити безкоштовне повернення буде складно.

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Що буде з квитком на свій поїзд

Поки пасажир повертається назад, його справжній поїзд може вже поїхати. Якщо вдасться наздогнати його на іншій станції, можна сісти там. Квиток залишається дійсним для посадки на проміжній станції за маршрутом.

Якщо ж поїздка вже втратила сенс, можна спробувати повернути частину грошей. Тут важливий час звернення:

До однієї години після відправлення поїзда. Можна звернутися до каси вокзалу та повернути частину вартості квитка. Вартість плацкарти при цьому не повертають.

Можна звернутися до каси вокзалу та повернути частину вартості квитка. Вартість плацкарти при цьому не повертають. Після однієї години. Можна подати заяву через сервіс претензійного повернення квитків на сайті Укрзалізниці.

У другому випадку до заяви потрібно додати копію акта про помилкову посадку. Він допоможе підтвердити, чому пасажир пропустив свій рейс. Заяву потрібно підписати за допомогою Дія.Підпису.

Якщо працівники поїзда відмовляються оформлювати акт або на станції виникають труднощі з безкоштовним поверненням, можна звернутися на гарячу лінію Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які послуги пасажири Укрзалізниці отримують без додаткової оплати. У вартість квитка вже входять кип'ячена вода, аптечка, засоби гігієни та перевезення ручної поклажі вагою до 36 кг. А от за постіль, чай, каву й харчування доведеться платити окремо.

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