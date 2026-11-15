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Головна Транспорт Заощаджуйте на поїздках: як дешевше купувати квитки на потяги УЗ за кордон

Заощаджуйте на поїздках: як дешевше купувати квитки на потяги УЗ за кордон

Ua ru
15 листопада 2026 10:12
Квитки на міжнародні потяги УЗ б'ють по кишені: як заощадити на поїздках Facebook
Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Багато українців їздять за кордон саме потягами, адже вони в рази комфортніші за автобуси. Проте на деякі міжнародні рейси Укрзалізниці доволі високі ціни і не кожен може собі їх дозволити. Проте не варто відкидати ідею відкрити якусь нову для себе країну через це.

Про те, як зекономити на квитках повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Liliya Kozub у Instagram.

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Як не переплачувати за міжнародні рейси УЗ

Мандрівниця показала приклад на залізничному маршруті Київ—Холм. Квиток на прямий потяг обійдеться пасажирам щонайменше у 3053 гривень. Щоб зекономити, краще розбивати свою поїздку на два потяги. 

Так, туристка порекомендувала брати квитки з Києва до Ковеля, а звідти вже викупити посадкові талони на будь-який зручний внутрішній рейс до Холма. 

Зокрема, квиток з Києва до Ковеля вам обійдеться у 613 гривень, а вже з Ковеля до Холму — у 1 228 гривень. Загалом вартість поїздки з пересадкою до Польщі складає 1 841 гривню.

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Як пояснила мандрівниця, Укрзалізниця рахує цей маршрут за міжнародним тарифом. Міжнародним вважається рейс, якщо ви розпочинаєте чи закінчуєте свій маршрут за кордоном. Тобто внутрішні залізничні рейси обходяться пасажирам в рази доступніше.

Перед бронюванням пасажирам варто врахувати, що квитки на міжнародні рейси Укрзалізниці стають доступними за 20 днів до відправлення рейсу, а внутрішні — лише за 2 дні до виїзду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких умовах пасажирам доводиться подорожувати старими вагонами Укрзалізниці на маршруті Київ — Ковель. Стан вагонів і комфорт під час поїздки залишаються важливими критеріями для пасажирів. Водночас умови перевезення можуть відрізнятися залежно від рейсу.

Також Новини.LIVE писали, чи зможуть українці безкоштовно подорожувати потягами цієї зими. У Міністерстві пояснили, що відновлювати ініціативу поки не планують, адже головним пріоритетом залишається безпека пасажирів. Водночас вартість квитків можуть переглянути для Інтерсіті першого класу, міжнародних і приміських поїздів.

Укрзалізниця подорож поїзди економія квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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