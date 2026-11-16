Люди на остановке общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Стоимость проезда в украинских городах существенно различается. В то время как в одних городах за билет приходится платить до 35 гривен, в других общественным транспортом можно пользоваться бесплатно. Все зависит от перевозчика, вида транспорта и способа оплаты.

Сколько стоят поездки по городу в ноябре и где пассажиры могут сэкономить, рассказывает Новини.LIVE.

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Где в Украине самый дорогой проезд

В Киеве с 15 июля 2026 года разовый проезд в метро, муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере стоит 30 гривен. До этого тариф оставался на уровне 8 гривен с 2018 года.

Для постоянных пассажиров предусмотрены скидки:

пакет из 50 поездок — по 25 гривен за каждую;

пересадочный билет на 90 минут — 60 гривен с неограниченным количеством пересадок.

В частных маршрутках столицы проезд стоит от 20 до 25 гривен. Отдельные тарифы действуют в городской электричке Kyiv City Express. Через приложения "Киев Цифровой" и "Укрзализныця" билет стоит 30 гривен, через валидатор — 34,20 гривны, в терминале — 36,70 гривны, а в кассе или у кассира в вагоне — 37 гривен.

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Во Львове цена зависит от способа оплаты:

наличными — 30 гривен;

банковской картой — 26 гривен;

транспортной картой "ЛеоКарт" — 23 гривны;

студенческой "ЛеоКарт" — 11,50 гривны.

Месячный проездной стоит 1150 гривен, а студенческий — 575 гривен. Еще дороже отдельные поездки обходятся пассажирам частного транспорта.

В Виннице коммунальный транспорт стоит 25 гривен, а маршрутки — 30–35 гривен. В Черкассах за поездку в частном автобусе берут 30 гривен при безналичной оплате и 33 гривны за бумажный билет. Троллейбус стоит 20 гривен.

Сколько стоит транспорт в других городах

Во многих областных центрах тарифы ниже, но и там цена зависит от вида транспорта.

В Хмельницком за троллейбус платят 14 гривен, а за автобус или маршрутку — 20 гривен. В Николаеве стоимость зависит от длины маршрута. До 10 километров поездка стоит 18 гривен, на более длинных маршрутах — 20 гривен. А до отдельных отдаленных районов придется заплатить 25–30 гривен.

В Чернигове проезд в автобусе обходится в 12–17 гривен в зависимости от перевозчика и способа оплаты. В Одессе проезд в коммунальном электротранспорте стоит 15 гривен, а в маршрутках — 20–25 гривен.

В Днепре трамваи, троллейбусы и метро стоят 10 гривен за поездку. Автобусы значительно дороже — 23 гривны.

В Житомире с 15 августа действуют следующие тарифы:

электротранспорт с транспортной картой — 15 гривен;

электротранспорт с банковской картой — 17 гривен;

автобус с транспортной картой — 22 гривны;

автобус с банковской картой — 24 гривны;

автобусный билет в терминале — 25 гривен.

Для школьников проезд в электротранспорте стоит 8 гривен.

В Полтаве временный тариф на троллейбус составляет 18 гривен, на автобус — 22 гривны. Электронный билет позволяет сэкономить 2 гривны. Также действует бесплатная пересадка в течение 35 минут.

Где общественный транспорт самый дешевый

В Кропивницком за троллейбус платят 8 гривен, за муниципальный автобус — 10 гривен, а за частную маршрутку — 15 гривен.

В Сумах троллейбус также стоит 8 гривен. Маршрутки дороже.

В Херсоне проезд в троллейбусе составляет всего 6 гривен. Это один из самых низких тарифов среди перечисленных городов.

Но есть и города, где за муниципальный транспорт пассажиры вообще ничего не платят. Например, в Харькове бесплатно работают метро, муниципальные автобусы, трамваи и троллейбусы.

В Кривом Роге бесплатный проезд в общественном транспорте доступен как местным жителям, так и гостям города. Частные автобусные маршруты под это правило не подпадают.

Почему в одних городах проезд бесплатный, а в других дорогой

Разница в тарифах связана прежде всего с тем, сколько денег местные власти выделяют на перевозку пассажиров. В Харькове и Кривом Роге расходы муниципальных перевозчиков компенсируются из городских бюджетов. Благодаря этому пассажиры могут ездить бесплатно.

В других городах часть расходов покрывают сами пассажиры. При этом частные перевозчики часто устанавливают более высокие тарифы, чем коммунальные.

На стоимость проезда влияет и способ оплаты. В городах, где действует электронный билет, установлены разные тарифы в зависимости от того, как именно пассажир рассчитывается за поездку. Обычно дешевле всего пользоваться транспортной картой, тогда как оплата наличными обходится дороже. Так города поощряют людей переходить на безналичные расчеты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если сели не в свой поезд. Укрзализныця позволяет бесплатно вернуться на нужную станцию, но пассажир должен сразу сообщить об этом начальнику поезда и получить акт об ошибочной посадке.

Также Новини.LIVE писали, кто в Киеве может ездить на общественном транспорте бесплатно или со скидкой. УБД достаточно удостоверения, а пенсионерам для метро нужна "Карта киевлянина" с оформленной льготой. Школьники ездят бесплатно до конца июня. Студенты могут покупать проездные за половину стоимости.