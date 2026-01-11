Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Варшава та Будапешт — скільки коштує квиток УЗ з Києва

Варшава та Будапешт — скільки коштує квиток УЗ з Києва

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 17:55
Подорож УЗ — скільки коштують квитки з Києва до Варшави та Будапешта у 2026 році
Провідниця перевіряє квиток пасажирки. Фото: УНІАН

У європейських столицях Варшаві та Будапешті розташовані великі міжнародні аеропорти, звідки доступні рейси до багатьох куточків світу. Укрзалізниця запустила декілька потягів, якими зручно дістатися до цих популярних міст.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави та Будапешту у січні 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Київ — Варшава

Нині придбати квиток на міжнародні потяги Укрзалізниці можна лише онлайн — через мобільний застосунок компанії чи на офіційному сайті. В касах вокзалів квитки більше недоступні.

Прямий потяг з Києва до польської столиці лише один. Він курсує щоденно за таким графіком:

  • відправлення з Києва о 19:51;
  • зупинка в Хелмі (пересадка на Варшаву) о 06:18;
  • прибуття у Варшаву о 09:43.

Одне місце в купе обійдеться пасажиру в 5 715 грн станом на січень 2026 року. Цей напрямок дуже популярний, тому квитки варто купувати заздалегідь. Продаж посадкових талонів відкривається за 20 календарних днів до дати відправлення о 09:00.

None - фото 1
Квитки на рейс Київ — Варшава. Фото: скриншот

Київ — Будапешт

Поїзд 009К відправляється щодня об 11:05 та прибуває до місця призначення наступного дня рівно о 6 ранку. Назад він вирушатиме о 22:40 і прибуватиме до Києва о 19:11.

Поїзд зупиняється у Львові та угорських містах Ньїредьгаза та Сольнок. Пересадка в Чопі триває 1 годину 48 хвилин.

Вартість купейних квитків складає від 3959 гривень. В складі потяга також курсують люксові вагони.

До Будапешта також можна дістатися з потягом №146Ш, який прямує до Відня. Він відправляється щодня об 20:13 та прибуває до місця призначення наступного дня рівно о 14:20. Пересадка в Чопі триває 1 годину 11 хвилин. Ціни на квитки за одного пасажира стартують від 1615 гривень.

None - фото 2
Квитки на рейс Київ — Будапешт. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Київ Укрзалізниця подорож поїзди Варшава
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації