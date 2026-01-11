Подорож УЗ — скільки коштують квитки з Києва до Варшави та Будапешта у 2026 році

Провідниця перевіряє квиток пасажирки. Фото: УНІАН

У європейських столицях Варшаві та Будапешті розташовані великі міжнародні аеропорти, звідки доступні рейси до багатьох куточків світу. Укрзалізниця запустила декілька потягів, якими зручно дістатися до цих популярних міст.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави та Будапешту у січні 2026 року.

Київ — Варшава

Нині придбати квиток на міжнародні потяги Укрзалізниці можна лише онлайн — через мобільний застосунок компанії чи на офіційному сайті. В касах вокзалів квитки більше недоступні.

Прямий потяг з Києва до польської столиці лише один. Він курсує щоденно за таким графіком:

відправлення з Києва о 19:51;

зупинка в Хелмі (пересадка на Варшаву) о 06:18;

прибуття у Варшаву о 09:43.

Одне місце в купе обійдеться пасажиру в 5 715 грн станом на січень 2026 року. Цей напрямок дуже популярний, тому квитки варто купувати заздалегідь. Продаж посадкових талонів відкривається за 20 календарних днів до дати відправлення о 09:00.

Квитки на рейс Київ — Варшава. Фото: скриншот

Київ — Будапешт

Поїзд 009К відправляється щодня об 11:05 та прибуває до місця призначення наступного дня рівно о 6 ранку. Назад він вирушатиме о 22:40 і прибуватиме до Києва о 19:11.

Поїзд зупиняється у Львові та угорських містах Ньїредьгаза та Сольнок. Пересадка в Чопі триває 1 годину 48 хвилин.

Вартість купейних квитків складає від 3959 гривень. В складі потяга також курсують люксові вагони.

До Будапешта також можна дістатися з потягом №146Ш, який прямує до Відня. Він відправляється щодня об 20:13 та прибуває до місця призначення наступного дня рівно о 14:20. Пересадка в Чопі триває 1 годину 11 хвилин. Ціни на квитки за одного пасажира стартують від 1615 гривень.

Квитки на рейс Київ — Будапешт. Фото: скриншот

