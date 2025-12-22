Відео
Спецрезерв Укрзалізниці — як придбати квитки без черг

Спецрезерв Укрзалізниці — як придбати квитки без черг

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 17:23
Спецрезерв Укрзалізниці — хто може купити квитки поза чергою та які правила
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

Військові мають можливість придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці у національній програмі Плюси в застосунку "Армія+". Так, якщо вам погодили відпустку, не потрібно скасовувати плани через те, що ви не можете придбати посадкові талони через основний додаток перевізника.

Про це розповіли бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ, передає Міноборони України.

Спецрезерв Укрзалізниці

Зазначається, що у застосунку "Армія+" можна купувати квитки від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда. Це доволі зручно для військових, адже можна встигнути на потяг, до відправлення якого лишається лише кілька годин.

Зокрема, захисники можуть придбати в спецрезерві до 4 квитків на один напрямок. Така можливість також діє на залізничні рейси з/до міст поблизу району бойових дій.

Проте варто врахувати, що квитки не зберігаються в додатку, тож їх варто  одразу зберегти на телефон. Такі правила встановили заради безпеки бійців.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, що незабаром фасад Центрального залізничного вокзалу у Києві прикрасить масштабна світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона присвячена незламності українців.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
