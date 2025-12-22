Спецрезерв Укрзалізниці — хто може купити квитки поза чергою та які правила

Спецрезерв Укрзалізниці — як придбати квитки без черг
Військові мають можливість придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці у національній програмі Плюси в застосунку "Армія+". Так, якщо вам погодили відпустку, не потрібно скасовувати плани через те, що ви не можете придбати посадкові талони через основний додаток перевізника.
Про це розповіли бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ, передає Міноборони України.
Спецрезерв Укрзалізниці
Зазначається, що у застосунку "Армія+" можна купувати квитки від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда. Це доволі зручно для військових, адже можна встигнути на потяг, до відправлення якого лишається лише кілька годин.
Зокрема, захисники можуть придбати в спецрезерві до 4 квитків на один напрямок. Така можливість також діє на залізничні рейси з/до міст поблизу району бойових дій.
Проте варто врахувати, що квитки не зберігаються в додатку, тож їх варто одразу зберегти на телефон. Такі правила встановили заради безпеки бійців.
