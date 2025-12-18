Укрзалізниця відкрила продаж квитків на дитячу залізницю онлайн — як придбати

Дитина у вагоні поїзда. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на дитячу залізницю онлайн. Тепер порадувати дітей стане в разі простіше — без нервів, чекаючи на свою чергу. Компанія також запросила маленьких українців на цікаве навчання.

Про це повідомили в пресслужбі компанії у Facebook.

Квитки на дитячу залізницю онлайн

В компанії запросили маленьких українців на святкові рейси 26–28 грудня на дитячі залізниці в Києві, Львові, Рівному, Дніпрі.

В Укрзалізниці повідомили, що за кожен придбаний онлайн квиток буде нараховуватися 250 обіймашок, які можна обміняти на знижки та послуги партнерів компанії у програмі лояльності.

"Квитки на дитячу залізницю у вашому телефоні. Відтепер планувати дозвілля з малечею на дитячій залізниці ще простіше! Квитки можливо придбати онлайн на сайті Укрзалізниці. Тож не потрібно стояти в черзі до каси і можна купити завчасно на зручний час у потрібному місті", — йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця також запросила на безкоштовне навчання до себе дітей, віком від 10 до 12 років, які мріють стати машиністом, диспетчером, провідником.

