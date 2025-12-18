Відео
Україна
Головна Транспорт Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю

Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю

Дата публікації: 18 грудня 2025 05:12
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на дитячу залізницю онлайн — як придбати
Дитина у вагоні поїзда. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на дитячу залізницю онлайн. Тепер порадувати дітей стане в разі простіше — без нервів, чекаючи на свою чергу. Компанія також запросила маленьких українців на цікаве навчання.

Про це повідомили в пресслужбі компанії у Facebook.

Квитки на дитячу залізницю онлайн

В компанії запросили маленьких українців на святкові рейси 26–28 грудня на дитячі залізниці в Києві, Львові, Рівному, Дніпрі. 

В Укрзалізниці повідомили, що за кожен придбаний онлайн квиток буде нараховуватися 250 обіймашок, які можна обміняти на знижки та послуги партнерів компанії у програмі лояльності. 

"Квитки на дитячу залізницю у вашому телефоні. Відтепер планувати дозвілля з малечею на дитячій залізниці ще простіше! Квитки можливо придбати онлайн на сайті Укрзалізниці. Тож не потрібно стояти в черзі до каси і можна купити завчасно на зручний час у потрібному місті", — йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця також запросила на безкоштовне навчання до себе дітей, віком від 10 до 12 років, які мріють стати машиністом, диспетчером, провідником. 

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, що незабаром фасад Центрального залізничного вокзалу у Києві прикрасить масштабна світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона присвячена незламаності українців.

Укрзалізниця діти подорож туризм навчання
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
