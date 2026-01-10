Россия атакует УЗ — как действовать во время опасности пассажирам

Поврежденный вокзал в Лозовой. Фото: ГСЧС Харьковщины

Многие пассажиры предпочитают путешествия поездами "Укрзализныци" — такое путешествие довольно доступно и безопасно по сравнению с другими видами транспорта. Однако в разгар войны враг активно атакует железную дорогу. Опытный проводник объяснил, как пассажирам следует вести себя во время опасности.

Алгоритмом действий поделился проводник Сергей Рипа в интервью РБК-Украина.

Как действовать пассажиру в случае боевой угрозы

Проводник объяснил, что в случае опасности, нужно четко следить и выполнять указания железнодорожников. Работников обучают, как действовать в чрезвычайной ситуации, в частности, и во время воздушной атаки врага.

Так, в случае угрозы атаки, проводникам дает указания начальник поезда. Если тревога застала пассажиров во время пребывания в поезде на вокзале — маршрут или время отправления может измениться.

Обо всех изменениях пассажиров оповещают в приложении "Укрзализныци", дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании.

