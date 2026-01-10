Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В УЗ рассказали, как действовать в случае воздушной атаки врага

В УЗ рассказали, как действовать в случае воздушной атаки врага

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 21:55
Россия атакует УЗ — как действовать во время опасности пассажирам
Поврежденный вокзал в Лозовой. Фото: ГСЧС Харьковщины

Многие пассажиры предпочитают путешествия поездами "Укрзализныци" — такое путешествие довольно доступно и безопасно по сравнению с другими видами транспорта. Однако в разгар войны враг активно атакует железную дорогу. Опытный проводник объяснил, как пассажирам следует вести себя во время опасности.

Алгоритмом действий поделился проводник Сергей Рипа в интервью РБК-Украина.

Реклама
Читайте также:

Как действовать пассажиру в случае боевой угрозы

Проводник объяснил, что в случае опасности, нужно четко следить и выполнять указания железнодорожников. Работников обучают, как действовать в чрезвычайной ситуации, в частности, и во время воздушной атаки врага.

Так, в случае угрозы атаки, проводникам дает указания начальник поезда. Если тревога застала пассажиров во время пребывания в поезде на вокзале — маршрут или время отправления может измениться.

Обо всех изменениях пассажиров оповещают в приложении "Укрзализныци", дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании.

Ранее мы рассказывали, что по многочисленным запросам Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Также мы писали, что Укрзализныця обновила графики движения поездов на фоне массированных ударов России по железной дороге. В частности, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением с 22 января.

Укрзализныця поезда воздушная тревога опасность война в Украине
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации