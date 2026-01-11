Путешествие УЗ — сколько стоят билеты из Киева в Варшаву и Будапешт в 2026 году

Проводница проверяет билет пассажирки. Фото: УНИАН

В европейских столицах Варшаве и Будапеште расположены крупные международные аэропорты, откуда доступны рейсы во многие уголки мира. Укрзализныця запустила несколько поездов, которыми удобно добраться до этих популярных городов.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву и Будапешт в январе 2026 года.

Киев — Варшава

Сейчас приобрести билет на международные поезда Укрзализныци можно только онлайн — через мобильное приложение компании или на официальном сайте. В кассах вокзалов билеты больше недоступны.

Прямой поезд из Киева в польскую столицу только один. Он курсирует ежедневно по такому графику:

отправление из Киева в 19:51;

остановка в Хелме (пересадка на Варшаву) в 06:18;

прибытие в Варшаву в 09:43.

Одно место в купе обойдется пассажиру в 5 715 грн по состоянию на январь 2026 года. Это направление очень популярное, поэтому билеты стоит покупать заранее. Продажа посадочных талонов открывается за 20 календарных дней до даты отправления в 09:00.

Билеты на рейс Киев — Варшава. Фото: скриншот

Киев — Будапешт

Поезд 009К отправляется ежедневно в 11:05 и прибывает к месту назначения на следующий день ровно в 6 утра. Назад он будет отправляться в 22:40 и прибывать в Киев в 19:11.

Поезд останавливается во Львове и венгерских городах Ньиредьгаза и Сольнок. Пересадка в Чопе длится 1 час 48 минут.

Стоимость купейных билетов составляет от 3959 гривен. В составе поезда также курсируют люксовые вагоны.

В Будапешт также можно добраться с поездом №146Ш, который следует в Вену. Он отправляется ежедневно в 20:13 и прибывает к месту назначения на следующий день ровно в 14:20. Пересадка в Чопе длится 1 час 11 минут. Цены на билеты за одного пассажира стартуют от 1615 гривен.

Билеты на рейс Киев — Будапешт. Фото: скриншот

