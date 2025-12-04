Ручна поклажа у 2025 році — дозволена вага в популярних авіакомпаніях

Чоловік чекає на свій рейс в аеропорту. Фото: pexels.com

Авіакомпанії, як відомо, люблять ловити пасажирів на додаткових прихованих витратах. Проте є спосіб уникнути надмірних витрат на багаж та компактно спакувати речі у ручну поклажу. Проте у кожної компанії різні вимоги щодо сумок та валіз, які ви можете без доплат взяти на борт літака.

Новини.LIVE розкажуть про дозволену вагу ручної поклажі в популярних авіакомпаніях.

Wizz Air

Wizz Air дозволяє без доплат брати сумку розмірами 40 x 30 x 20 см, а вага — до 10 кг. Проте варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більш як 5 см до розміру сумки. Мандрівникам також дозволяється брати на борт літака верхній одяг та ковдру, книжку, їжу для немовлят та милиці за необхідності.

Ryanair

Пасажирам Ryanair можна взяти із собою сумку чи рюкзак розмірами 40 x 30 x 20 см, яка повинна поміщатися під переднім сидінням. Батькам немовлят також можна безплатно перевозити сумку вагою до 5 кг і розмірами 45 x 35 x 20 см.

LOT

У кожному класі пасажир може взяти з собою одну ручну поклажу вагою до 8 кг, розмірами не більше 55 x 40 x 23 см. Крім того, мандрівникам дозволяється взяти одну особисту річ вагою до 2 кг — сумочку, сумку для ноутбука, косметичку або парасольку.

SkyUp

В компанії дозволений розмір багажу залежить від тарифу пасажира. Так з тарифом Just Fly пасажир може взяти із собою рюкзак чи валізу вагою до 9 кг та розмірами 40x30x20 см. Квитки Fly & Smile також дають можливість брати на борт сумку вагою до 9 кг, проте з трохи більшими параметрами: 55x40x20 см. Тариф Fly & Celebrate дозволяє брати в літак дві сумки вагою до 9 кілограмів та розмірами 55x40x20 см і 40x30x20 см.

