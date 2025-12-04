Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Вага ручної поклажі в популярних авіакомпаніях — яка дозволена

Вага ручної поклажі в популярних авіакомпаніях — яка дозволена

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 08:22
Ручна поклажа у 2025 році — дозволена вага в популярних авіакомпаніях
Чоловік чекає на свій рейс в аеропорту. Фото: pexels.com

Авіакомпанії, як відомо, люблять ловити пасажирів на додаткових прихованих витратах. Проте є спосіб уникнути надмірних витрат на багаж та компактно спакувати речі у ручну поклажу. Проте у кожної компанії різні вимоги щодо сумок та валіз, які ви можете без доплат взяти на борт літака.

Новини.LIVE розкажуть про дозволену вагу ручної поклажі в популярних авіакомпаніях.

Реклама
Читайте також:

Wizz Air

Wizz Air дозволяє без доплат брати сумку розмірами 40 x 30 x 20 см, а вага — до 10 кг. Проте варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більш як 5 см до розміру сумки. Мандрівникам також дозволяється брати на борт літака верхній одяг та ковдру, книжку, їжу для немовлят та милиці за необхідності.

Ryanair

Пасажирам Ryanair можна взяти із собою сумку чи рюкзак розмірами 40 x 30 x 20 см, яка повинна поміщатися під переднім сидінням. Батькам немовлят також можна безплатно перевозити сумку вагою до 5 кг і розмірами 45 x 35 x 20 см.

LOT

У кожному класі пасажир може взяти з собою одну ручну поклажу вагою до 8 кг, розмірами не більше 55 x 40 x 23 см. Крім того, мандрівникам дозволяється взяти одну особисту річ вагою до 2 кг — сумочку, сумку для ноутбука, косметичку або парасольку.

SkyUp

В компанії дозволений розмір багажу залежить від тарифу пасажира. Так з тарифом Just Fly пасажир може взяти із собою рюкзак чи валізу вагою до 9 кг та розмірами 40x30x20 см. Квитки Fly & Smile також дають можливість брати на борт сумку вагою до 9 кг, проте з трохи більшими параметрами: 55x40x20 см. Тариф Fly & Celebrate дозволяє брати в літак дві сумки вагою до 9 кілограмів та розмірами 55x40x20 см і 40x30x20 см.

Раніше експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

Також ми писали, через яку популярну помилку пасажирів, авіакомпанія може розвернути літак. Через неї пасажир може потрапити в чорний список.

авіарейси правила авіаквитки подорож туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації