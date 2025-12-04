Ручная кладь в 2025 году — разрешенный вес в популярных авиакомпаниях

Мужчина ждет свой рейс в аэропорту. Фото: pexels.com

Авиакомпании, как известно, любят ловить пассажиров на дополнительных скрытых расходах. Однако есть способ избежать чрезмерных расходов на багаж и компактно упаковать вещи в ручную кладь. Однако у каждой компании разные требования к сумкам и чемоданам, которые вы можете без доплат взять на борт самолета.

Новини.LIVE расскажут о разрешенном весе ручной клади в популярных авиакомпаниях.

Wizz Air

Wizz Air позволяет без доплат брать сумку размерами 40 x 30 x 20 см, а вес — до 10 кг. Однако стоит учесть, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки. Путешественникам также разрешается брать на борт самолета верхнюю одежду и одеяло, книгу, еду для младенцев и костыли при необходимости.

Ryanair

Пассажирам Ryanair можно взять с собой сумку или рюкзак размерами 40 x 30 x 20 см, которая должна помещаться под передним сиденьем. Родителям младенцев также можно бесплатно перевозить сумку весом до 5 кг и размерами 45 x 35 x 20 см.

LOT

В каждом классе пассажир может взять с собой одну ручную кладь весом до 8 кг, размерами не более 55 x 40 x 23 см. Кроме того, путешественникам разрешается взять одну личную вещь весом до 2 кг — сумочку, сумку для ноутбука, косметичку или зонтик.

SkyUp

В компании разрешенный размер багажа зависит от тарифа пассажира. Так с тарифом Just Fly пассажир может взять с собой рюкзак или чемодан весом до 9 кг и размерами 40x30x20 см. Билеты Fly & Smile также дают возможность брать на борт сумку весом до 9 кг, однако с немного большими параметрами: 55x40x20 см. Тариф Fly & Celebrate позволяет брать в самолет две сумки весом до 9 килограммов и размерами 55x40x20 см и 40x30x20 см.

