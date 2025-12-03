Видео
Главная Транспорт Airbus обнаружил проблему в самолетах A320 — что известно

Airbus обнаружил проблему в самолетах A320 — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 06:15
Airbus отозвал половину парка самолетов A320 из-за проблем с ПО
Самолет Airbus A320. Фото: airbus.com

Один из крупнейших производителей Airbus столкнулся с проблемами из-за плохого качества металлических панелей на некоторых самолетах A320. Из-за этого компания задерживает поставки и потеряла часть акций и прибыли. Несмотря на сложности, компания не собирается уменьшать масштабы производства.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Проблема в самолетах Airbus

Отмечается, что в эти выходные было отозвано для ремонта более половины парка самолетов семейства A320 из-за их уязвимости программного обеспечения к солнечным вспышкам. Airbus обнаружил проблемы с качеством панелей фюзеляжа нескольких десятков самолетов семейства A320, что привело к задержке некоторых поставок.

"Из-за этой проблемы акции крупнейшего в мире производителя самолетов упали на 11%, поскольку эта проблема затмила вывод из эксплуатации тысяч самолетов A320 для обновления программного обеспечения. Акции закрылись с падением на 5,9%", — говорится в сообщении.

По данным источников издания, Airbus обнаружил проблему качества, которая касается ограниченного количества металлических панелей A320.

"Источник проблемы был обнаружен и устранен, и все новые произведенные панели соответствуют требованиям", — сообщил один из инсайдеров.

Представитель компании заявил, что проблема возникла из-за поставщика, имя которого он отказался назвать.

Airbus имеет внутренних и внешних поставщиков для своих авиационных конструкций: передняя часть фюзеляжа A320 в основном изготавливается во Франции, а задняя — в Германии. Верхние панели, как правило, производятся собственными силами, а остальные — с участием нескольких поставщиков.

В понедельник работа компании вернулась к привычному режиму после того, как изменение версии программного обеспечения было внедрено быстрее, чем ожидалось, однако чуть менее 100 самолетов все еще нуждаются в серьезном ремонте оборудования.

Несмотря на проблемы, Airbus планирует производить около 820 самолетов в год. В частности, в декабре ему нужно выпустить более 160 самолетов.

Ранее эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

авиарейсы путешествие транспорт самолеты авиация
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
